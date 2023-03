Conseil de zone de secours VHP: 1000 élèves recevront une formation de secourisme à Verviers

Le conseil communique également que le Gouverneur de la Province accepte le budget 2023, suite à l’accord trouvé en janvier.

Ensuite, les formations de secourisme destinées aux 5e et 6e primaires (à terme uniquement aux 5e) se propagent dans les communes suite au projet pilote qui s’est déroulé à Limbourg. "Ce n’est pas que la réanimation, c’est aussi comment fait-on un appel au 112, comment on soigne des petits bobos, c’est bien réagir. La culture du risque et de crise, ça commence dès le plus jeune âge et se dire: “je peux à mon âge déjà faire quelque chose, je suis déjà un maillon de la chaîne”. Au-delà de la réanimation, l’objectif, c’est que les jeunes n’aient pas peur d’utiliser un DEA (défibrillateur externe automatique), qu’ils montrent aux adultes que ce n’est pas difficile, ce sont les adultes de demain. C’est par les jeunes qu’on va arriver à améliorer la situation sociale et inculquer cette notion de culture de risque, j’en suis convaincu. Nous sommes tous acteurs", insiste Quentin Grégoire. Cinq communes ont déjà rejoint le projet. Les 5e et 6e primaires – tous réseaux confondus – des communes de Limbourg, Spa et Herve ont déjà reçu la formation de secourisme. À la rentrée 2023-2024, ce sont près de 1 000 élèves de Verviers et un peu moins pour Jalhay qui participeront à la formation. "En 2024-2025, ce seront 1 100 élèves de 5e primaire des communes ayant déjà répondu actuellement (Limbourg, Spa, Herve, Verviers, Jalhay) qui seront concernés."

À noter que le budget des formations est intégré dans le budget de la zone de secours VHP et que les mannequins ont été financés par Lions Club Limbourg Duché.