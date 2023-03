Le premier violon du virtuose Henri Vieuxtemps est de retour à Verviers (photos + vidéo)

"Il avait été restauré une première fois bénévolement par une luthière en décembre 2019, pour le bicentenaire de la naissance d’Henri Vieuxtemps, en février 2020. Il était depuis lors sur un socle au musée d’archéologie, rue des Raines", se souvient Caroline Henry, conservatrice des musées communaux depuis cinq ans (en avril). "Philippe Koch avait joué avec lors du bicentenaire, mais c’était plus pour la symbolique puisque c’est un violon d’apprentissage, un violon d’enfant", précise Jean-François Chefneux, échevin verviétois de la Culture et des Musées.

Le violon tel qu’il fut récupéré après les inondations de juillet 2021, brisé en 9 morceaux. ©EdA LABEYE Philippe

Retrouvé au sol après avoir flotté sur la Vesdre, le violon était presque perdu, irrécupérable. D’une valeur vénale nulle (ou presque), il représente une symbolique inestimable. Henri Vieuxtemps l’avait lui-même authentifié lors d’un de ses passages dans sa ville de naissance. "On a tendance à oublier ceux de chez nous, mais Henri Vieuxtemps est un des plus grands violonistes du XIXe siècle, et c’est un Verviétois, reprend l’échevin des Musées . On ne l’écoute plus énormément, d’autant que c’est d’un niveau assez pointu."

L’échevin Jean-François Chefneux et la directrice des musées de Verviers, Caroline Henry. ©EdA - Pierre LEJEUNE

Sauvé par l’illustre Maison Bernard de Bruxelles

Désireuse de sauver ce patrimoine, de tenter le tout pour le tout, la directrice des musées verviétois a contacté trois potentiels restaurateurs. Et Jan Strick, luthier-expert pour la Maison Bernard (fondée en 1868, c’est la plus vieille maison de lutherie du continent européen, elle se situe dans le quartier du Sablon à Bruxelles), a directement relevé le défi avec l’aide de Matthijs Strick. "Il m’a demandé si le violon était assuré. Ce n’était pas le cas, et il a accepté de le restaurer bénévolement", souligne Caroline Henry. Un mois de travail aura été nécessaire, étalé sur une période de quatorze mois entre le 17 janvier 2022 et ce 22 mars 2023. Durant des semaines, le bois aura été retravaillé, pour lui rendre sa position d’origine. De l’orfèvrerie et un formidable geste envers la Ville de Verviers. "Le fait de le voir dans cet état, de se dire qu’une maison aussi reconnue a contribué à le sortir du marasme, ça fait du bien, commente Jean-François Chefneux. L’aide apportée ici, c’est une aide parmi tant d’autres, des bénévoles qui ont aidé à la reconstruction de Verviers. Et nous sommes encore aidés, il y a toujours de la solidarité."

Au cœur du projet muséal à l’hôtel de Biolley d’ici 2030

Le premier violon d’Henri Vieuxtemps est de retour à Verviers, après une restauration par la Maison Bernard. ©EdA - PIerre LEJEUNE

Si le musée des Beaux-Arts et de la Céramique de Verviers est toujours en chantier, le violon, lui, a retrouvé le premier étage… au sec avec d’autres œuvres sauvées des flots. "Nous l’exposerons à nouveau lorsque nous rouvrirons le musée. Et son avenir, puisqu’on ne rouvrira pas rue des Raines, c’est vers le grand musée Biolley. Tout est déjà noté dans son inventaire, la restauration de 2019 mais aussi celle-ci. On garde tout cela", conclut Caroline Henry, qui a déjà coché la date du 30 mars dans son agenda… Date à laquelle elle récupérera un cabinet anversois du XVIIe siècle (renfermant des peintures anversoises), restauré gratuitement par la Ville d’Anvers. Une nouvelle preuve, encore, que la solidarité envers Verviers ne s’est pas étiolée au fil des mois.