C’est une très chouette initiative qu’a entreprise la jeune Verviétoise Sufana Hadudi, d'origine libyenne, qui est élève de 5e primaire à l’école fondamentale Saint-Joseph de Verviers. Il y a quelques semaines, elle a écrit au roi Philippe concernant sa ville d’adoption et désormais de cœur, Verviers.

Notamment pour remercier d’abord pour l’accueil qu’elle et sa famille ont reçu à leur arrivée sur notre territoire, et la bienveillance des citoyens. Mais pas seulement. "J’ai eu envie d’écrire une lettre au roi après ce qu’on fait en classe sur la dynastie belge. J’ai commencé à y réfléchir en mai 2022 sans l’écrire tout de suite. Puis, il y a deux mois, je l’ai écrite et je l’ai montrée à mon institutrice qui m’a aidée. J’ai écrit que j’habite à Verviers et que, depuis les inondations de juillet 2021, il n’y avait plus beaucoup de loisirs pour les enfants et que la ville était triste."

Et il y a quelques semaines, elle a reçu une réponse de notre souverain. "Un mois et demi après avoir envoyé la lettre, j’ai eu une réponse. J’ai d’abord été choquée, surprise, de recevoir une réponse du roi. C’était un sentiment incroyable ! Et il m’explique avoir bien lu ma lettre et a transmis ma requête à Monsieur le bourgmestre de Verviers."

Lettre reçue également par Alexandre Loffet, de la part du Palais royal. Et le bourgmestre f.f. de Verviers a souhaité inviter ce mercredi la jeune Verviétoise pour discuter avec elle de ses idées ainsi que celles de ses compagnons de classe. "Je trouve cela très bien que des enfants se manifestent. C’est devenu au final même une démarche avec l’école pour mettre sur papier ce qu’ils pensent. Cela permet à plusieurs élèves de se poser des questions sur ce qu’ils ont envie dans leur ville. Je trouve que c’est assez responsable comme démarche et elle n’est pas utopique. Je suis étonné de voir comment les enfants sont préoccupés, par exemple par les dépôts clandestins ou la problématique de la propreté en ville. Ils ont envie aussi qu’il y ait plus d’activités pour les enfants et qu’il fasse plus propre avec plus de rénovations et d’espaces verts. Tout est très concret, même si tout n’est pas faisable."

Quant à Sufana Hadudi, elle ne retient que du positif de cette expérience. "Je ne m’attendais en tout cas pas du tout qu’une simple lettre écrite au roi allait m’emmener auprès du bourgmestre et me permettre de passer dans les médias. C’est au final une aventure extraordinaire. Et j’espère que nos idées vont être concrétisées."