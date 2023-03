Cette opération a été menée avec l’appui des unités spéciales de la police fédérale, des PJF de Luxembourg et de Charleroi, des zones de police d’Ans/St Nicolas, Grâce-Hollogne/Awans, Famenne-Ardennes, des unités fédérales de la direction générale de la police administrative (appui canin et direction de la sécurité/DAS) et des services du Directeur Coordinateur de Liège (CIK). "21 perquisitions ont été menées à Liège, Seraing, Saint-Nicolas, Grâce-Hollogne, Jemeppe, Verviers, Marche-en-Famenne, Houffalize et Morlanwelz.18 personnes ont été interpellées", indique le parquet de Liège par voie de communiqué.

L’opération a permis de confirmer l’existence d’un trafic bien organisé de cocaïne et de cannabis sur une période d’au moins quatre ans.

L’organisation, qui a utilisé des GSM cryptés Sky ECC jusqu’en mars 2021, continuait ses activités sur l’ensemble de la grande agglomération liégeoise et dans le Luxembourg (Marche-en-Famenne, Houffalize).

Les suspects s’approvisionnaient apparemment à Anvers et au Pays-Bas par kilos de cocaïne.

30 000 euros en cash saisis

De nombreux éléments concrets relatifs aux activités criminelles de l’organisation et des suspects ont pu être découverts lors de l’intervention.

Ainsi les perquisitions ont permis la saisie notamment de:

– Un pain de 800 gr de cocaïne et des produits de coupe en cours de conditionnement dans une cache servant "d’atelier" aux suspects.

– Des dizaines de boulettes de cocaïne réparties dans différentes adresses mais également dans des caches aménagées dans plusieurs véhicules (phares, boîtes à gants, appuie-tête,…).

– Du matériel pour le conditionnement et la vente de la cocaïne (balances, sachets pour doses, machine sous videuse, une presse,…)

– Une plantation de cannabis d’une capacité de +/– 600 plants découverts à Verviers ainsi que du matériel et des déchets de plantations à Houffalize et Jemeppe.

– 33 véhicules restant à valoriser mais dont une dizaine utilisée ou au nom de suspects est évaluée à +/– 300 000 €.

– Des liasses de billets pour un montant de plus de 30 000 € en cash.

– Des avoirs saisis sur comptes pour près de 70 000 €.

– Une montre Rolex, des téléviseurs écran plats, des biens de luxe (maroquinerie Vuitton,…)

– des faux documents italiens et slovènes

Après auditions par les enquêteurs 5 suspects ont déjà été placés sous mandat d’arrêt ce 20 mars pour trafic de stupéfiants et participation à une organisation criminelle.

6 autres suspects seront présentés ce 21 mars au magistrat instructeur en vue d’un éventuel placement sous mandat d’arrêt également.

6 personnes se trouvaient également en séjour illégal en Belgique

L’enquête sera poursuivie par la Division "Stupéfiants" de la PJF Liège sous l’autorité du Juge d’Instruction Monsieur Jean-Marc Mottet.