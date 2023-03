Professeurs et étudiants de l’IPEPS indignés par l’expulsion de certains élèves (vidéo)

Des visages dissimulés derrière des masques blancs, des dossiers numérotés et des pancartes affichant des slogans tels que "l’asile est un droit", "des humains, pas des numéros": une action de sensibilisation se tenait ce mardi matin au rond-point des Villes lainières à Verviers. Une centaine d’étudiants et de professeurs de l’Institut provincial d’enseignement de promotion sociale (IPEPS), qui organise des cours d’alphabétisation, de langues et de préparation au CESS, étaient en effet rassemblés pour interpeller les politiques. "L’action d’aujourd’hui a pour but de sensibiliser les pouvoirs publics et les politiques sur les difficultés que certains de nos étudiants ont rencontrées dans le cadre de leur parcours d’intégration. Depuis le début de l’année, on a des étudiants qui ont été expulsés alors que finalement ils faisaient ce qu’on leur demandait puisqu’ils mettaient tout en œuvre pour s’intégrer, ils ont suivi des cours de français, etc. Il y en a même un qui était en passe d’obtenir son certificat d’enseignement général et qui n’a pas eu l’occasion de terminer sa formation parce qu’il a dû quitter le territoire", rapporte Isabelle Pirnay, enseignante à l’IPEPS, et de continuer, "En tant qu’enseignant et en tant qu’humain, c’est des choses que l’on a du mal à comprendre. On a l’impression que l’on traite les gens comme de simples numéros de dossier et qu’on ne prend pas la peine de se dire: derrière chaque numéro de dossier il y a un être humain avec un parcours pour la plupart extrêmement compliqué !" Ces expulsions touchent déjà trois étudiants, mais d’autres attendent encore une réponse du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.