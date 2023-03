15 000 € récoltés à la foire aux livres du Kiwanis Jalhay-Hautes Fagnes

Plus de 10000 livres ont été vendus et 15000€ ont été récoltés, pour la bonne cause. ©D.R.

Pour ce cru 2023, plus de 39500 livres d’occasion étaient mis en vente, sans oublier les 1500 ouvrages neufs des éditions du Perron.

Finalement, au terme de trois jours d’événement, ce sont plus de 10000 livres qui ont été achetés par les visiteurs venus en nombre. Les organisateurs chiffrent leur présence à plus de 1000 personnes.

Plus de 1000 visiteurs se sont rendus à cette foire aux livres organisée sur trois jours. ©D.R.

Et bonne nouvelle derrière l’organisation de cette foire, au total, ce sont plus de 15000 € qui ont été récoltés pour venir en aide à l’enfance défavorisée en région verviétoise. Pour cette édition, ce sont les CSA, les Chaînes de services et d’amitié, qui seront particulièrement soutenues.