Comme vous avez pu le lire, ce mercredi, le Manneken Pis a été rhabillé aux couleurs de la Vervi-Riz. Et il s’agissait de la 1111e fois que le petit Ket de Bruxelles portait des couleurs différentes. De quoi faire plaisir au carnaval de Verviers. Car comme carnavaliste rhénan, pour qui le chiffre 11 est un véritable symbole, être présent à Bruxelles pour ce 1111e déguisement, cela devait se fêter !

Un car qui s’imprègne du carnaval

D’ailleurs, à propos de fête, le car affrété par la Ville pour ce moment mémorable pour Verviers dans la capitale fut tout aussi mémorable lors des voyages. Tant à l’aller et surtout qu’au retour. Grâce, là aussi, au carnaval de Verviers et aux responsables de la bière Vervia qui ont fait le déplacement avec quelques exemplaires de leur excellent breuvage. De quoi faire danser le prince Logan 1er et ses pages Marie et Annabelle durant une bonne partie du voyage. Mais aussi quelques édiles politiques qui se sont pris au jeu et qui ont dansé et même "essayé" (nous sommes gentils) de chanter dans le micro du car. Triple Alaaf pour le carnaval!

L’exemple bruxellois

Toujours dans ce car, les élus communaux ont pu admirer notamment les règles de stationnement et de "propreté" publique toute relative dans notre capitale. Pouvant comparer ainsi les horodateurs de différentes tailles, avec même l’option panneau solaire pour certains. Juste dommage que le seul échevin (avec la présidente du CPAS) qui ne se soit pas déplacé soit l’échevin de la Mobilité. Peut-être qu’avec l’ambiance générale et joyeuse qui y régnait, un accord aurait pu enfin être conclu avec le futur plan de stationnement !

Une erreur s’est glissée dans la dictée

Ce lundi matin, l’humoriste Martin Charlier, alias Kiki l’innocent, endossait, à Herve, le rôle d’instituteur le temps de la dictée des Classiques ardennaises. Bien ancré dans son rôle d’enseignant très carré… il n’a pas manqué de faire remarquer qu’une erreur s’était glissée dans les questions, un pluriel manquant ("Quel est le pays qui produit le plus de vélo"S"dans le monde ?"). Le comble pour cet exercice d’orthographe organisé par la Province pour promouvoir le cyclisme et le sport à l’école!