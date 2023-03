La langue française "en mode festif" pendant une semaine à Verviers

L es derniers jours, les trottoirs et les pavés du centre-ville de Verviers ont été marqués de couleurs et de mots … En effet, la ville a été choisie en 2023 par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme "Ville des mots" dans le cadre des journées de la langue française. L’événement était lancé ce samedi 18 mars… "En fanfare" par le groupe de musiciens wallons du même nom. Ils ont fait résonner des airs, "mélanges de gaîté et joie de vivre bien de chez nous et de rythmes de la New Orleans", entre les étals du marché hebdomadaire. "C’était important que ce soit déambulatoire pour amener les gens de l’hôtel de ville vers la rue du Brou… en musique !", glisse Didier Gutkin, en charge de la programmation musicale au centre culturel, organisateur de l’événement. Les clients avaient déjà pu obtenir une carte postale personnalisée grâce au Comptoir des ressources créatives et son atelier d’écriture sauvage. Les escaliers de la rue de Rome ont, eux, été revisités en graffitis par le Collectif GFF. Lors de l’inauguration protocolaire, le directeur de la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Freddy Cabaraux, a salué un "programme remarquable". Jean-François Chefneux, échevin en charge de la Culture et président du centre culturel, s’est également dit très fier d’accueillir cet événement : "ce n’est rien quand on regarde la liste des villes qui l’ont été..Et c’est chouette que cette que cette ville, dont beaucoup parlent si mal, soit la ville de la Fédération Wallonie-Bruxelles où l’on célèbre la langue française !". Verviers avait déjà accueilli la "Langue française en fête" en 2011, a rappelé quant à lui le bourgmestre f.f, Alexandre Loffet, et de poursuivre, "C’était déjà un grand moment, et ce sera encore amplifié cette fois-ci par le dynamisme du centre culturel. Le programme est assez exceptionnel et très diversifié car il y a énormément de partenaires !" Ces activités festives et ludiques autour de la langue se poursuivent jusqu’au 26 mars avec des concerts, des spectacles, des ateliers, etc.