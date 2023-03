Verviers, ville des mots 2023, c’est parti !

"Il ne faut pas s’inquiéter, c’est de la couleur à la craie, qui va s’effacer après quelques jours, sous l’effet de la pluie", brandit derechef la directrice du centre culturel, Audrey Bonhomme, à tout qui l’interroge sur ce curieux ballet.

L’itinéraire "fil rouge" relie le complexe Crescend’Eau à l’hôtel de ville de Verviers, en passant bien sûr par l’hypercentre. Il est jalonné de bombages au sol, des dessins ou des… mots sur le thème de cette année, "le temps".

"L’idée est vraiment de recolorer la ville." ©ÉdA Franck Destrebecq

Le pavage de l’axe Brou-Harmonie est d’ailleurs bien décoré par les dix mots-clés prédéfinis (tic-tac, dare-dare, hivernage, lambiner, déjà-vu, année-lumière, plus-que-parfait, synchrone, rythmer et avant-jour). Ou d’autres encore. "Chacun est invité à donner libre cours à son imagination", scande Audrey Bonhomme, avec aussi, par ces coups de peinture, "de recolorer la ville". Des organisations et écoles (l’académie des Beaux-Arts, l’athénée Verdi, l’institut Sainte-Claire et l’athénée Thil Lorrain) s’en sont donné à cœur joie, ces derniers jours.

On pourra en apprécier le résultat dès ce samedi (des éléments artistiques doivent encore être installés en matinée), lors d’une journée d’ouverture de l’événement qui sera ponctuée de diverses animations en ville.

Les animations ce samedi

On notera, entre autres: un spectacle musical, En Fanfare, qui partira de la place du Marché à midi, pour rejoindre la rue du Brou ; à partir de midi aussi, la réalisation d’une fresque en graff’sur les murs des escaliers de la rue de Rome ; de 14 à 16 h, des spectacles de déclamations et de contes, sur l’itinéraire "fil rouge". par Marianne Doucet (rue de Rome), Chantal Devillez (parc Fabiola) et Laurent Vander Heyden (au coin de la rue Jardon et de la rue Chapuis) ; à 15 h, Jean-Kylian Poquelin, un spectacle de théâtre de rue (axe Brou-Harmonie)…

Le programme complet de "Verviers, ville des mots 2023", jusqu’au 26 mars, est disponible sur le site Internet du centre culturel (www.ccverviers.be)