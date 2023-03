Trois élèves de Don Bosco Verviers en route pour un concours de robotique (RobotFly), en France

Après différentes épreuves, qu’ils ont réussies avec brio, Alessandro, Alexandre et Jacques sont sélectionnés pour représenter la Belgique au concours RobotFly, un événement ludique qui permet aux jeunes de découvrir la robotique. Ils se mesureront à des équipes venues de France et du Canada dans des épreuves de robotisation du 2 au 7 avril 2023.

De gauche à droite: Jacques, Alessandro, Alexandre et Damien Monville. ©Cindy Thonon

Tous les trois sont en 5e année secondaire automation à l’institut technique Don Bosco Verviers. C’est par hasard qu’ils se sont retrouvés dans ce concours, suite à la proposition du chef d’atelier et ancien élève, Damien Monville. La préqualification ? "Le but, c’était de nous apprendre le principe des robots, dans quel domaine c’est utilisé et un peu toute la théorie dessus et les bases", explique Alexandre Devillers, 16 ans. "C’était une journée de formation, on a un peu chipoté et on a testé nos compétences", ajoute Jacques Poumay, 16 ans. Les participants devaient déplacer des pièces d’un point A à un point B à l’aide d’un bras robotisé. "Le robot devait prendre une pièce, passer au-dessus d’une boîte et aller la déposer. Et pareil avec d’autres pièces", détaille Alessandro. Ça paraît simple "mais, derrière, il y a tout un travail de programmation", intervient Damien Monville. "On n’avait jamais fait ça avant, c’était une découverte!", lancent-ils, tous les trois.

Alessandro, Alexandre et Jacques représenteront la Belgique au concours international RobotFly qui se déroule en France la première semaine d’avril, un concours de robotique. ©Cindy Thonon

De l’or dans les mains

"En septembre, je n’y aurais jamais pensé, il n’y avait pas d’objectif. Ils ont un potentiel de malade, ils ont de l’or dans les mains. Tous, les 300 élèves. C’est une chance, il faut en profiter", s’émerveille le chef d’atelier.

À la première épreuve, à Courtrai, trois équipes de 5e et 6e technique de qualification de Verviers participaient sur 16 équipes sélectionnées en Belgique. "On savait ce qu’on avait fait mais on ne savait pas ce que les autres avaient réalisé", précise Jacques. Les Verviétois se sont hissés sur la première marche du podium et ils partiront avec une équipe de l’institut industriel Saint-Joseph de Visé pour représenter la Belgique. L’équipe pédagogique qui les a accompagnés est fière du parcours accompli par les jeunes étudiants qui vont donc se rendre en France pour concourir. Les trois représentants de Don Bosco ne réalisent pas encore leur chance.