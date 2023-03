Le site Belgacom à Verviers bientôt en vente: voici les modalités fixées par la Ville

"Cet appel à manifestation d’intérêt porte sur la vente, à des fins de réaffectation et de réurbanisation, de deux entités majeures du quartier “Centre-Ville”, à savoir un bâtiment classé et hautement qualitatif situé au 62 de la rue du Collège et un site ré-urbanisable situé rue Thil-Lorrain 6 sur l’ancien RTT dit Belgacom, acquis puis totalement déconstruit. Le projet aura pour vocation de développer le potentiel foncier de ces sites situés en cœur de ville en recréant un îlot urbain complet qui intégrera notamment des logements, de manière dense mais qualitative, et dialoguera avec son environnement en s’inspirant des principes des éco-quartiers."

Cela signifie "qu’il intégrera l’ensemble des enjeux de l’aménagement durable et offrira à ses habitants la possibilité d’un mode de vie répondant aux grands enjeux du climat, de la biodiversité et du vivre ensemble, en s’appuyant sur les ressources locales."

Au travers d’une procédure "qualitative et transparente, la Ville de Verviers souhaite choisir une équipe compétente et expérimentée qui aura établi au regard des critères du présent appel un programme opérationnel de développement du site. Ce programme devra être accompagné d’esquisses cohérentes témoignant d’une démarche architecturale et urbanistique de qualité."

Le lauréat final, acquéreur des terrains, sera désigné par le Collège de la Ville de Verviers sur base du rapport du comité d’analyse mis en place à cette fin. "La pondération d’analyse sera la suivante: le prix d’achat (40%) et la qualité du projet (60%) avec la qualité du programme (30%) et la qualité architecturale et l’attention portée à la composante"durable"(30%)" Le comité d’analyse sera composé de deux architectes invités, de trois représentants de l’administration, de la fonctionnaire déléguée ainsi que le bourgmestre, l’échevin de l’Urbanisme (ou leurs représentants) et d’un conseiller communal issu du premier groupe d’opposition afin d’assurer une adhésion large à cette démarche.

Le prix minimum du site Belgacom, "de 1,6 million d’euros, a été fixé par une expertise notariale en fonction de la surface du bien, de son état, de sa localisation."

Quant aux étapes qui se profilent, le lancement de l’appel est prévu pour le 1er mai 2023 avec une date limite de dépôt des dossiers de candidature au 1er septembre 2023. La réunion du Comité d’analyse des dossiers est fixée maximum 30 jours après la date limite de dépôt des dossiers de soumissions. La date de désignation du lauréat est fixée maximum 30 jours après la réunion du comité d’analyse. "Nous lançons donc une méthode innovante de valorisation du site permettant de miser sur un projet architectural de qualité qui devra tenir compte des recommandations de l’étude Quartier durable suite aux inondations" conclut Alexandre Loffet.