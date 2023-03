Verviers: les concerts à Saint-Remacle, c’est reparti

1. Samedi 18 mars, à 20 h 30 Le Comité culturel Saint-Remacle invite à venir fêter la Saint-Patrick en musique "et en danse pour ceux qui ont les guiboles qui les démangent". Le groupe de reprises The Thousand Sails fera découvrir ou redécouvrir l’univers des Pogues. Au chant, le plus belge des Écossais, Theo Clark, entouré d’une flopée de musiciens talentueux.

10 € en prévente, 12 € sur place.

2. Samedi 1er avril, à 20 heures Le West London Free School est un collège-lycée londonien spécialisé dans l’enseignement de la musique et plus particulièrement du chant choral. Parmi ses 200 élèves, une centaine de chanteurs d’élite entre 13 et 18 ans voyageront en Belgique et en Allemagne en mars-avril 2023. "Le samedi 1er avril, ces jeunes garçons et filles interpréteront a cappella ou accompagnés aux grandes orgues des œuvres du répertoire classique, de compositeurs des XIXe et XXe siècles, notamment Fauré, Elgar, Mendelsohn…"

Ce concert est gratuit, libre participation "au chapeau" à la sortie.

3. Samedi 15 avril, à 20 heures Il y a un an, le 23 avril 2022, le chanteur belge Arno décédait. Pour rendre hommage à l’artiste, le Comité culturel a fait appel au groupe de reprises de ses chansons: Arnomatic. "Ils interprètent à merveille ses chansons, tantôt tendres, tantôt décalées, avec son timbre de voix particulier, si bien rendu par Anthony Fanard. L’occasion de (re)découvrir toute la poésie d’Arno."

12 € en prévente, 15 € sur place.

4. Dimanche 7 mai, à 14 heures Sept jeunes violonistes, entre 11 et 22 ans, belges, ukrainiens, russes…, lauréats des concours de violon organisés par les prix artistiques de la Ville de Verviers (les prix Crickboom-Deru-Vieuxtemps), donneront leur concert de gala en l’église.

Prix des places 10 €.

Infos pratiques: pour chaque concert, réservations par mail (de préférence) ccsrverviers@gmail.com ou par téléphone 0477 41 08 68. Pour bénéficier du tarif préférentiel et être assuré d’être assis dans les rangées réservées aux "préventes". Versements sur le compte BE46 0689 0413 7936.