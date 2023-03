Verviers: 12 000 euros de subsides reçus par SFX1 pour promouvoir la culture

Une équipe très motivée accompagnée de nombreux opérateurs culturels régionaux, des subsides délivrés par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et un objectif développer une journée culturelle, c’est ce qu’une équipe du collège de SFX1 a réussi à accomplir en quelques mois. Tout commence au printemps 2022. "On a répondu à six appels à projets parce qu’on avait conçu la journée culturelle de cette manière. Et on a reçu six réponses favorables en début de cette année scolaire ! C’était incroyable, je n’en revenais pas !", s’exclame Clémentine Defrance, professeur de français. Le collège a décroché 12 000 euros pour organiser une grande journée culturelle, ce vendredi, "qui va concerner tous les élèves de la première à la troisième secondaire, ce qui représente environ 455 élèves et 35 professeurs qui se sont investis pour accompagner le parcours culturel de chaque élève". Les élèves profiteront toute la journée d’ateliers allant du manga à la danse, de l’improvisation aux jeux de société, de la vannerie au cirque, en passant par des balades dans les rues verviétoises… la culture au sens large ! Il y aura deux types d’ateliers: "expérimentation", qui portera sur le côté "acteur culturel", et "découverte", qui abordera l’aspect "spectateur culturel".