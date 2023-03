Parking à Verviers: finalement, rien ne changera… du moins temporairement

Si la Ville reprendra bien la gestion du stationnement public à partir du 21 août 2023, après 10 ans de privatisation (avec une gestion par Besix Park, devenu Indigo), elle ne changera rien au dispositif en vigueur, du moins dans un premier temps… sans que personne ne sache pour combien de temps. Pas de changement de périmètre des zones réglementées (sous horodateur ou disque de stationnement), pas de changement de tarif, pas de scan-car non plus, etc.

Pour rappel, le plan initial prévoyait d’étendre la zone payante (sous horodateurs) notamment aux hauteurs de Verviers jusqu’à une partie de Heusy, ainsi qu’en Hodimont, et aussi la zone bleue (2 heures gratuites autorisées puis redevance à 25 €), principalement entre les zones payantes.

Mais on se souvient que, politiquement, il ne fait pas l’objet d’un accord au sein de la majorité, de la part du PS, qui, pour résumer, le trouve trop "répressif". Et ce, contrairement à l’autre pan de la majorité politique au pouvoir à Verviers – le MR, les Engagés et le Nouveau Verviers, qui se présente toujours en cartel.

Faute d’accord politique, c’est une "solution temporaire" qui sera mise en place au 21 août prochain, a annoncé l’échevin de la Mobilité, ce mardi soir, lors de l’émission Contrechamp de Vedia.

"Cela doit encore faire l’objet d’un accord formel mais il y a un accord de principe", nous affirme Amaury Deltour. Un accord de principe d’autant plus plausible que, selon nos informations, le PS a justement demandé encore récemment de tirer le frein à main sur le projet d’amplification des zones réglementées et des contrôles.

Rien ne change mais pour combien de temps ?

Cette période temporaire est actuellement indéterminée. Mais Amaury Deltour souhaite qu’elle soit la plus courte possible. Jusqu’au début 2024, espère-t-il, pour que le stationnement ne soit pas un enjeu pour les prochaines élections communales, en octobre 2024. Vu les divergences, on peut cependant douter que la majorité actuelle arrive à s’accorder sur une position commune radicale – c’est-à-dire avec des changements importants du stationnement – à quelques mois seulement des élections, ce qui ferait inévitablement de cette problématique un enjeu électoral.

Mais revenons-en à ce que l’échevin de la Mobilité appelle un "moratoire", cette période temporaire et censée être transitoire, le temps de trouver un accord politique (sur un nouveau plan de stationnement modifié par rapport au projet initial ?).

C’est donc le dispositif actuel qui restera en vigueur en août. "On évitera les voitures-ventouses", note l’échevin, par rapport à une situation où il n’y aurait plus eu de contrôles. Sauf que ce sera la Ville qui en reprendra les commandes, "ce qui est une excellente chose", répète Amaury Deltour. Si les horodateurs actuels deviendront la propriété de la Ville (mais il faudra les remplacer "à terme"), "on doit aussi s’activer rapidement", nous précise-t-il. Car il faut "décider de cahiers de charges pour se doter du système informatique de gestion du stationnement, recruter du personnel pour les contrôles, les former, etc.".

Ces décisions pourraient être proposées au prochain conseil communal si le collège communal (composé du bourgmestre et des échevins de chaque parti de la majorité) s’accorde, en sa séance de ce jeudi, de l’inscrire à l’ordre du jour du conseil du 27 mars.

2 heures gratuites, payant le samedi ? Tout est gelé

Même temporaire, le maintien du dispositif actuel signifie aussi que les propositions émises par l’échevin Deltour auprès de représentants de commerçants et inscrites dans une note confidentielle révélée par L’Avenir Verviers ne seront pas non plus appliquées en août prochain. Il en va ainsi des deux premières heures de stationnement gratuit et du samedi payant, entre autres.

Le seront-elles par la suite, après cette "période temporaire" et l’instauration d’un éventuel nouveau plan de stationnement ? À voir, vu les divergences politiques et l’aspect émotionnel du dossier du parking, que regrette l’échevin, tout en en prenant acte.