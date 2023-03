Véritable symbole de la Belgique à travers le monde entier, Manneken Pis avait des couleurs verviétoises ce mercredi 15 mars 2023. Paré de sa toge verte et blanche, telles les couleurs de l’ancienne cité lainière, il a mis ainsi à l’honneur la Seigneurie de la Vervi-Riz. "C’est une initiative très sympathique et honorifique pour nous, détaille Freddy Lambrette le grand Maître de la Vervi-Riz. C’est une belle reconnaissance et nous faisons cela pour Verviers car c’est notre ville et on y croit."

Après une réception dans les salons de l’hôtel de ville bruxellois, c’est en cortège que les membres de la Seigneurie, accompagnés par les autorités politiques Verviétoises, Pierre-Yves Jeholet ainsi que le comité du carnaval de Verviers avec le prince Logan 1er et ses pages Annabelle et Marie, se sont dirigés vers le plus célèbre des petits "ket" de Bruxelles.

Là, une foule importante a pu découvrir Manneken Pis avec l’habit traditionnel de la Vervi Riz. "C’est quelque chose d’incroyable. je dis toujours en boutade mais c’est quand même fou qu’avec un petit morceau de tarte au riz, on déplace le monde ! C’est sans prétention aucune mais jamais on aurait imaginé au départ que nous aurions eu des télévisions japonaise ou allemande qui viendraient faire des reportages sur nous, une reconnaissance par le Tour de France ou encore ici avec Manneken Pis."

D’ailleurs, les touristes présents ont pu déguster ce fleuron local qu’est la tarte au riz, la Vervi-Riz ayant emmené dans ses bagages quelques tartes bien succulentes. Sans oublier la Vervia, la bière Verviétoise qui fut proposée aussi aux passants.

Enfin, c’est surtout une chouette image pour la ville de Verviers qui fut véhiculée tout au long de cette escapade en terres bruxelloises, un an après le passage du carnaval dolhaintois. Une mise à l’honneur bien méritée pour toutes ces personnes qui se démènent pour redonner des couleurs à Verviers.