Bilan positif pour la 7e édition des Mine’Rires: un public verviétois conquis par Isabelle Hauben (Photos)

Le concept a plu

Le festival s’est ouvert vendredi avec de l’improvisation proposée par la compagnie suisse Trium. Un concept auquel les Verviétois ont accroché. Une sorte de Cluedo auquel le public joue une grande part. "Madame au premier rang, parmi les personnages ce soir, qui souhaitez-vous voir mourir ?", lance un des comédiens en début de spectacle. Le public choisit les personnages, l’intrigue et la victime.

La compagnie suisse TRIUM a fait voyager les Verviétois à Rome à travers leur spectacle. ©Cindy Thonon

Tout le jeu auquel le public se prête est l’enquête, à l’aide d’une fiche. La particularité à relever sera peut-être une faible lumière en permanence allumée pour permettre aux spectateurs de prendre note du suspect potentiel et d’indiquer tous les indices.

Une tête d’affiche attendue

Le samedi, la salle était quasi complète. "Je suis content de l’engouement parce que j’ai eu peur après le Covid. Je me suis: est-ce que les gens vont encore sortir ? Et ici, on voit que les gens continuent d’avoir envie mais ils réservent beaucoup plus tard", remarque l’organisateur.

La première partie était assurée par Adel venu tout droit de Bruxelles, qui dira: "J’en profite pour tester quelques blagues ici mais j’ai une petite pression je n’ai pas envie de foirer. Je dois chauffer la salle pour Isabelle. Je ferai de mon mieux !".

Le public verviétois était ravi de la prestation de la tête d’affiche et il le lui a montré à coup de rires francs et d’applaudissements nourris. L’humoriste a enchaîné différents personnages ponctués de quelques apparitions de la comédienne, Jannick Daniels, dans le rôle de l’accessoiriste qui veut participer au spectacle quand Isabelle Hauben est dans les coulisses pour se changer. Elle en a mis plein les yeux aux spectateurs avec des sketchs tantôt visuels, tantôt sonores. Elle a d’ailleurs glissé, à un moment: "Je vous assure que cette personne existe, je l’ai suivie un jour sur la Batte de Liège. Donc si je vous suis, posez-vous des questions !".

Isabelle Hauben a clôturé amicalement par un "Merci Verviers. Bon, on va boire un coup maintenant ?", après avoir remercié chaleureusement l’équipe et le public.

Dimanche, place aux enfants avec un spectacle dans lequel les parents étaient sollicités. Les enfants ont eu droit à une séance grimage avant le spectacle.