Hommage à André Monnard

L’inauguration a débuté par un petit mot du président de l’ASBL Les Events des Leûps, Christophe Beaudon, en souvenir de son ami magicien et collectionneur André Monnard: "Ton humour et ta bonne humeur communicative étaient toujours au rendez-vous". Avant de rappeler l’implication du peintre en tant que membre: "Ton investissement auprès de nous au sein de la salle a été aussi très important". Touché par la disparation de son ami, il a ajouté "Quel vide immense de ne plus t’avoir parmi nous", avant de lever son verre et de lancer "Santé, mon meilleur magicien". Deux de ses tableaux sont exposés à l’entrée de l’expo, accompagnées de son portrait dessiné accompagné sobrement du texte: "En souvenir d’André Monnard".

Stembert : 254 œuvres d’artistes stembertois et d’ailleurs (Photos)

5 nouveaux artistes

"On doit se limiter à 31 exposants, faute de place et chaque année, il y a un renouvellement, ce qui est essentiel. Cette année, ce sont 6 nouveaux exposants que le public peut découvrir", précise le coordinateur de l’exposition, Émile Lepoan. Ce sont des styles de peintures différentes que le visiteur peut découvrir : à l’huile, à l’acrylique, au sable, à l’aquarelle… Bien que la majorité des exposants soient amateurs, il y a aussi des professionnels, comme Albert Faniel, qui s’est exécuté ce week-end à réaliser une peinture sur les lieux de l’exposition.

Parmi les nouveaux exposants, Michel Gaspar, peintre amateur et autodidacte, expose pour la première fois à Stembert. "J’ai décidé de me lancer car j’avais découvert des tableaux de mon père, que je n’ai pas connu car il est décédé quand j’étais petit. Il était peintre dans le bâtiment et je me suis dit que j’allais tester et j’ai eu de bons retours donc j’ai continué", sourit-il. Il est, avec Albert Faniel, l’un des seuls de l’exposition à présenter ses tableaux réalisés à l’huile. Il glisse qu’il aimerait peut-être exposer prochainement à Spa.

L’exposition est encore accessible ce mercredi 15 mars de 16 à 20 h, vendredi de 16 à 22 h, samedi de 16 à 20h et le dimanche 19 mars de 10 à 19 h.