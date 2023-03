Te Quila, un nouveau café en Spintay, à Verviers

Dans cet établissement, il y a "une quarantaine de places assises. Et à l’été, il y aura également une terrasse avec vue sur la Vesdre." Mais une autre particularité est d’importance chez Te Quila. "Toute notre carte de boissons a des tarifs les plus accessibles possibles. Par exemple, la bière pression est à 2 €, le café à 1,80 € et les alcools forts débutent à 4 €." Dans le futur, il y aura également "quelques soirées avec notamment un barbecue".

Te Quila est ouvert du dimanche au mercredi jusqu’à 21 h, les vendredis et samedis jusqu’à 1h du matin. Quant au jeudi, c’est le jour de fermeture hebdomadaire.