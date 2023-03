Depuis le week-end dernier, l’AD Delhaize situé sur l’avenue Reine Astrid au centre de Dolhain est en travaux. Le supermarché sera fermé jusqu’au 23 mars.

Le Carrefour Express de Spa a été la proie des flammes

Durant la nuit de mardi à mercredi, un important incendie a détruit le Carrefour Express situé sur la place du Monument au centre de Spa. "Toute l’équipe est, évidemment, sous le choc face à ce drame mais aucun blessé n’est à signaler. Il va nous falloir énormément de temps pour déblayer, nettoyer et revenir."

Le retour du Classic Bar à Verviers

Comme vous avez pu le lire dans notre édition de ce lundi 6 mars, le Classic Bar a rouvert rue du Collège à Verviers. En plus d’être une brasserie, l’établissement se transforme également en lieu festif les vendredis et samedis, en fin de soirée. L’étage, lui, aménagé avec des canapés et disposant de jeux, se veut plus calme et plus intimiste.