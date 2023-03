La grève nationale entamée ce jeudi à 22 h, et qui se terminera ce vendredi à la même heure, impacte les administrations locales et régionales, certaines écoles (peu, toutefois), les services d’Intradel (les recyparcs sont fermés à l’exception, chez nous, de ceux de Jalhay, La Calamine, Theux et Verviers 1 et 2), certaines distributions de bpost ou encore les transports en commun.

Dans les bus

Ainsi, en région verviétoise, le TEC Liège-Verviers a supprimé 13 lignes alors que 7 lignes sont impactées par la grève. En revanche, de nombreuses lignes, nous en avons dénombré 57 sur 77 (soit trois lignes sur quatre, 75%), circulent sans encombre ou presque.

Les lignes supprimées ce vendredi sont les 14, 69, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 722, 723, 724 et 825. Sont perturbées les lignes 138 (elle s’arrête à Fléron), 139, 396, 465, 716, 725 et 738. Du côté des numéros "gagnants" (là où le TEC assure le service), on retrouve les lignes E21, E23, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 142, 188, 238, 242, 265, 288, 294, 295, 339, 362, 387, 388, 389, 390, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 488, 495, 496, 695, 710, 711, 712, 713, 727, 728, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 795, 845 et 848.

Sur le rail

Du côté de la SNCB, un train IC sur deux circule et les lignes qui traversent les gares de Pepinster, Verviers, Welkenraedt ou encore Eupen ne sont presque pas touchées par la grève. Le train S41 (Liège – Verviers-Central) circule quant à lui partiellement tandis que les trains L de la ligne Spa-Géronster – Verviers-Central – Aachen ne circulent pas.

La SNCB informe également que les gares de Dolhain-Gileppe, Franchimont, Hergenrath, Juslenville, Pepinster-Cité, Spa, Spa-Géronstère, Theux et Verviers-Palais ne seront pas desservies ce vendredi.