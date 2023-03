Des collations saines offertes dans quatre écoles de Verviers

La ministre de l’Égalité des chances et de la Santé du gouvernement de Wallonie, Christie Morreale (PS), a approuvé la distribution gratuite "de soupes et collations saines aux enfants de plusieurs écoles maternelles et primaires à indice socio-économique faible partout en Wallonie". Dès ce mois de mars, ce sont près de 11 500 élèves et 88 écoles qui seront concernées par cette aide, soit 66 nouveaux établissements. En termes de collations, cela correspond à entre 1,2 et 1,6 million de potages ou de collations saines (salades de fruits, légumes, jus…) qui seront distribués, soit quatre fois plus que précédemment.