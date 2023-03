47% des surfaces commerciales vides, au centre-ville de Verviers ? Vraiment ? "L’Avenir" a vérifié…

C’est très comparable, l’infime différence pouvant provenir de la période de comptage ou du périmètre choisi pour déterminer le centre-ville.

Cela donne donc près d’une surface commerciale sur deux qui est inoccupée. Un triste record en Belgique (la moyenne est de 16,8%, selon l’AMCV) pour un centre-ville de Verviers frappé en partie par les inondations de la mi-juillet 2021.

Pas exact ?

Pourtant, certains remettent en cause ces statistiques. "Je ne pense pas que le chiffre récemment publié dans toute la presse belge de 46% de cellules vides à Verviers soit exact. Nous portons un bonnet d’âne pas vraiment mérité (deux fois plus que le second de la liste…, ça aurait dû interpeller les auteurs, se demander pourquoi…)", s’offusque ainsi René Ortmans, qui a tenu plusieurs commerces en ville "dans les années glorieuses entre 1975 et 1990" et qui reste propriétaire d’immobilier notamment commercial.

Candidat aux élections communales de 2018 sur la liste du Nouveau Verviers, il émet dès lors un vœu: "Nos responsables communaux, échevinat du Commerce ou autres, ou nos journalistes locaux ne devraient-ils pas effectuer un nouveau comptage afin de dénoncer ce désolant résultat ? Je suis en effet convaincu que le comptage effectué par des personnes ne connaissant pas la ville ne saurait être correct. Faut-il compter Spintay, rue du Collège, rue des Martyrs, rue de Heusy et d’autres endroits complètement décentrés et hors commerce depuis longtemps ?"

Comme nous l’avons déjà fait par le passé, nous avons sillonné cette semaine le centre-ville de Verviers pour comptabiliser, rue par rue, le nombre de cellules commerciales, celles qui sont occupées et celles qui ne le sont pas.

47,5%

Verdict ? Sur les 511 surfaces commerciales dénombrées en centre-ville, il y en a 243 inoccupées, soit un taux de… 47,5%. Donc encore plus, mais très légèrement, que les taux avancés par Locatus et par l’AMCV.

Les statistiques relevées cette semaine, rue par rue. ©EDA

Cette différence peut à nouveau s’expliquer par la période du comptage: nous l’avons réalisé cette semaine, l’AMCV en août 2022 et, entre-temps, des magasins ont ouvert mais d’autres ont aussi fermé, comme dans le centre La Ville dans la Ville. Par le périmètre aussi. Nous avons déterminé la zone comprise entre le rond-point de la Victoire (en face de la gare), l’Harmonie et l’église Saint-Remacle (dans le centre historique), en passant bien évidemment par les principaux axes commerciaux du centre-ville (Brou-Harmonie, les deux places, Crapaurue, etc.), en excluant évidemment, comme l’AMCV, les complexes qui se trouvent en périphérie (Crescend’Eau, etc.) et non en cœur de ville.

Brou-Harmonie

La première artère commerciale, le piétonnier Brou-Harmonie, compte 41% de ses 90 cellules commerciales vides. Elle souffre, toujours, il est vrai, de deux maux: les suites des inondations (des magasins n’ont pas encore été retapés) et la fermeture des galeries Voos pour un projet devenu fantôme (City Mall).

En ne prenant pas en compte ces galeries – qui doivent très prochainement être démolies, comme trois immeubles contigus, pour cause d’instabilité suite à un incendie –, le taux d’inoccupation descendra à 35% mais avec une friche béante à durée indéterminée au cœur du piétonnier.

Pour Crapaurue, c’est du 50-50, avec autant de magasins ouverts (38) que de cellules vides.

Place Verte

Avec un taux d’inoccupation de 63% pour 63 surfaces commerciales (près de deux sur trois !), la place Verte souffre des fermetures successives de magasins dans l’immeuble de l’ancienne Innovation, de la fermeture du Grand Bazar après les inondations (nous avons comptabilisé uniquement les surfaces au rez-de-chaussée) et qui est destiné à changer d’affectation pour devenir la cité administrative de la Ville et, encore plus, du désert quasi total dans la galerie des Deux Places (sur 3 niveaux), qui a fini de couler commercialement avec les inondations.

Même en ne comptant plus le rez-de-chaussée du Grand Bazar, la place Verte compte encore actuellement un taux d’inoccupation de 53%. Il est loin le temps où elle avait jadis une case à son nom dans le Monopoly…