Pour rappel, ce mardi, nous avons détaillé le planning et les mesures de déviation pour ces travaux, qui sont prévus pour débuter à la fin de ce mois de mars et pour durer jusqu’à la fin de l’année 2024.

Pour M. et Mme Renson, cet article "permet de mettre en évidence la carence de la desserte du quartier des Hougnes par le TEC par l’euphémisme “le 708 ne sillonnera plus autant le quartier des Hougnes, via les rues Mallar, Pierre Fluche et des Coteaux” (qui en réalité seront totalement privées de bus durant 2 ans). Les bus 705 et 708 sont indispensables à la vie dans ce quartier peuplé, avec des personnes dépendantes des transports en commun du TEC pour les déplacements avec des sacs de courses remontant de la ville (nombreuses personnes âgées, certaines handicapées, mamans avec enfants, écoliers venant des écoles de la ville avec leurs cartables…). Toutes ces personnes ont un trajet à pied trop allongé pour regagner leur domicile depuis les arrêts excentrés par rapport au quartier, prévus durant les travaux".

Proposition d’un autre itinéraire

"Pour rendre un service particulièrement utile, le TEC pourrait parfaitement durant la période de travaux n’impactant pas la place d’Arles modifier son parcours de la manière suivante: depuis le haut de la chaussée de Heusy, emprunter la rue de Jehanster, puis la rue Simon Lobet pour rejoindre la place d’Arles et de là reprendre le trajet habituel par la rue Mallar, la rue Pierre Fluche, la rue des Coteaux, la rue de Jehanster, la place Burguet, etc., comme habituellement. Il serait utile d’en faire part au TEC Verviers pour aider les clients habitant le quartier. Une modification de parcours permettant de desservir la place d’Arles durant plusieurs années d’impraticabilité puis de travaux rue Simon Lobet a été possible il y a 3 ou 4 ans, alors pourquoi pas ici ?

En espérant une solution positive à notre requête, nous comptons sur le relais de la presse régionale pour souligner l’importance qu’aurait cette utile modification."

Voilà qui est fait.