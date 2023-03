À Verviers, le conseil communal des enfants se bouge pour la mobilité douce

Depuis le début de l’année scolaire, les 29 membres du conseil communal des enfants s’attellent à développer des outils pédagogiques ou à promouvoir ceux qui existaient déjà, en matière de mobilité : les parcours d’orientation du centre-ville, de la plaine Ozanam et du domaine des Tourelles, ainsi que de la balade qu’ils ont mise au point à Heusy, du côté de Maison-Bois. Baptisée "Suis-moi", celle-ci ressemble à un Cluedo, avec un jeu de questions-réponses.

L’échevin de la Jeunesse a particulièrement salué le fait que "par leurs actions, ils aimeraient encourager les parents, les enseignants, les jeunes et aussi les adultes, à sortir de chez eux, à privilégier les activités extérieures et la mobilité douce. Et ils démontrent que c’est possible !".

Les fiches des parcours d’orientation au centre-ville et à la plaine Ozanam (Lambermont) sont téléchargeables sur le site Internet de la Ville de Verviers.