Verviers: une action de sensibilisation de la FGTB et du Cépag aux discriminations hommes-femmes

"Comme chaque année, l’ensemble des régionales de la FGTB organisent des actions dans tout le pays dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes afin d’attirer l’attention sur le fait qu’on croit que tous les problèmes de la problématique de genre sont réglés dans la société dans laquelle on est, alors que c’est loin d’être le cas !", glissait Daniel Richard, secrétaire régional interprofessionnel, et de pointer, "Il y a encore de grosses différences au niveau salarial, des allocations sociales, que ce soit en matière de pension ou du statut de cohabitant….On est en train de travailler avec le monde associatif verviétois sur une campagne pour la suppression du statut de cohabitant qui touche essentiellement les femmes… Même si je pense que c’est de moins en moins vrai, il y a de plus en plus jeunes et de personnes âgées qui sont concernés par l’assistance sociale et donc le poids des femmes a tendance à se réduire !"

Cette action pacifique se tenait devant cette grande surface car son délégué avait été à l’initiative de l’action l’année dernière. "On est devant le Colruyt parce que l’on a des camarades féminines et d’autres qui pendant le Covid ont trimé ici à travailler alors que tout le monde était en confinement, on voulait marquer le coup ! C’est important pour nous un 8 mars comme tous les autres jours de l’année, de montrer notre solidarité entre femmes et notre solidarité entre camarades pour une société qui pour nous est encore trop capitaliste et patriarcale ! On suivra également l’action du monde associatif à 11h place Verte", soulignait quant à elle Justine Hardy, militante syndicaliste et ex-présidente des jeunes PS.