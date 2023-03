Verviers: le cartel actuel se présentera-t-il sur une, deux ou trois listes aux élections communales de 2024 ?

Le cartel a alors encore fait bloc. Le fera-t-il toujours, à mesure que l’échéance du prochain scrutin communal du 13 octobre 2024 continuera d’approcher ?

C’est en tout cas la tendance… actuelle ou "on n’en a pas encore discuté en interne" et rien ne permet d’affirmer que ce soit exclu, nous dit-on de part et d’autre, en sens divers. Mais avec le risque que, si cela se fait, "cela risque d’exacerber des concurrences internes".

Rien n’est ficelé, loin de là. Il n’y a même pas encore eu de véritables négociations. Juste quelques discussions, informelles, quand même. Le scrutin communal n’a lieu que dans 19 mois et il convient de "donner du temps au temps". Il s’agit d’une expression consacrée en politique, surtout à Verviers, où la vérité d’un jour n’est pas nécessairement celle du lendemain (il est même arrivé, lors de la crise de 2020-2021, que celle d’un soir n’était plus celle du matin suivant).

"Tout le monde est prudent, se jauge, cherche à savoir quelles peuvent être les perspectives et les ambitions des autres, et mesure aussi ses propres avantages et faiblesses", glisse un observateur non dénué de pouvoir d’intervention. "Chacun se regarde un peu en chien de faïence", résume un autre.

Cartel de centre-droit

Le scénario d’une liste "pluraliste", "de forces vives", "d’union communale", "de rassemblement", et "au-delà des clivages", selon l’expression utilisée par l’un ou l’autre interlocuteur, aurait le mérite de clarifier la situation pour les électeurs.

Mais avec le risque que certains d’entre eux ne s’y retrouvent pas.

Suite aux dernières élections, en 2018, le MR compte 6 sièges sur 37 dans l’assemblée municipale, pour 5 aux Engagés et 4 au Nouveau Verviers ; contre 13 au 1er parti et partenaire de coalition, le PS, qui s’est toutefois bigrement divisé depuis lors. Si le rapport de force actuel devait être respecté, les trois premières places pourraient être occupées, dans l’ordre, par Maxime Degey (MR), Cécile Ozer (Engagés) et Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers).

Comment des fervents sympathisants de l’aile gauche des Engagés (ce qu’on appelait la démocratie chrétienne) percevraient-ils une liste commune qui serait emmenée par un leader de droite, un MR (Maxime Degey, en l’occurrence et selon toute vraisemblance… actuelle) ?

La question d’une tête de liste libérale pourrait être moins ennuyeuse pour les sympathisants du Nouveau Verviers, créé pour le scrutin de 2018, et qui a "piqué" des voix dans l’électorat du MR (avec d’anciens MR sur sa liste) et du cdH (surtout sur sa droite, avec l’arrêt de la politique de Benoît Pitance suite au retour de l’ex-bourgmestre Marc Elsen comme leader… avant une nouvelle défection de sa part). À condition évidemment que le Nouveau Verviers estime être bien représenté sur cette éventuelle liste commune, à commencer par son leader échevin Jean-François Chefneux.

Le Nouveau Verviers ne sera plus très… nouveau en 2024

Une 3e place signifierait toutefois une visibilité moindre pour l’échevin de la Culture (entre autres) que sa tête de liste de 2018. Certes. Embêtant (pour lui) ? Sauf à opérer une mutation préélectorale, en changeant notamment de nom, il paraît difficile au Nouveau Verviers de se présenter à… nouveau avec cette étiquette de faire de la politique autrement, après avoir participé pendant six ans au pouvoir et aux vicissitudes (voire parfois turpitudes) de la crise de 2020-2021. Et puis, quels pourraient être les éventuels espoirs de Jean-François Chefneux de devenir bourgmestre, en menant une liste dont on voit mal comment elle pourrait devenir n° 1 d’une coalition, au sortir des urnes ? D’autant qu’en étant 3 d’une liste commune, rien n’interdit qu’il y fasse le meilleur score personnel, ce qui le placerait de facto (et démocratiquement) comme candidat bourgmestre. À moins aussi, d’avoir des ambitions politiques au-delà de Verviers, via les élections fédérales et régionales qui se dérouleront 4 mois avant les communales ? Même si "je ne me suis jamais trop posé la question", nous affirme-t-il, dans ce cas, il ne pourrait éventuellement les assouvir qu’en s’arrimant à un parti établi.

Avec le MR ou Les Engagés ?

L’éventualité, s’il n’y avait pas de liste de cartel, de s’associer, en groupe ou individuellement, à un autre parti, le MR ou les Engagés ? Elle existe, sur le papier. Mais d’un côté comme de l’autre, on nous affirme qu’il n’est pas l’heure, loin de là, de l’envisager.

Un rapprochement avec les Engagés ? Freddy Breuwer (toujours MR… mais pour combien de temps encore ?) l’a insidieusement laissé entendre, au dernier conseil communal, en affirmant qu’il ne fallait plus parler de cartel mais "d’association momentanée MR-Nouveaux Engagés". C’est "le genre de rumeur apparemment sans fondement qui ne peut être colportée que par ceux qui ont envie qu’on la croie", souligne un autre interlocuteur ; lequel pense aussi au PS et à tous ceux qui, électoralement, n’ont pas intérêt à devoir affronter un vrai cartel, fort et uni sur une seule liste.