Une arche de 34 tonnes a survolé Ensival pour reconstruire le pont Francval (photos et vidéo)

Concrètement, c’est une grande arche métallique qui a été installée ce mercredi, via la société Galère notamment. "Initialement, le pont était en maçonnerie à quatre arches, continue Christophe Peigneux, de la société SEA Partners, qui est l’auteur de projet. Durant les inondations, la pile centrale et les deux arches centrales se sont effondrées. Notre volonté en tant qu’auteur de projet pour la reconstruction est de garder les parties existantes, de ne pas reconstruire la pile centrale et de “ponter” avec un nouveau caisson métallique les deux arches et la pile disparue. On ne reconstruit pas de nouvelle pile pour réduire par exemple le gabarit hydraulique et donc le risque d’accumulation de débris en cas d’inondation future."

Des travaux pour un montant de 1,3 million €

Il n’y a pas de nouvelle pile centrale également pour donner un aspect plus contemporain à l’ouvrage. "On a construit un caisson métallique qui fait 16 mètres de long et un poids d’environ 34 tonnes. Ce caisson est posé sur les piles de part et d’autre d’un parement en pierres qui sera refait sur ce caisson. Avec une dalle en béton armé qui sera construite dessus pour refaire la voirie et les trottoirs. Sans oublier la pose des enrobés en surface. Quant aux impétrants, il a dû y avoir un remplacement pour tout ce qui est gaz, eau, électricité et télécoms, depuis les inondations. Mais la volonté est d’intégrer cette fois ces impétrants dans la structure du tablier plutôt que de les accrocher comme avant. Pour que cela soit plus résilient en cas de nouvelles inondations."

Quant à la réouverture complète du pont, dont le coût de la reconstruction est de 1,3 million d’euros, elle est prévue pour l’été prochain. "Il restera encore plusieurs étapes, poursuit Maxime Degey. Avec le bétonnage et d’autres aspects plus techniques. L’objectif est de rouvrir ce pont pour le 14 juillet, juste avant les congés du bâtiment, avec une réouverture totale uniquement à ce moment. Il ne devrait donc pas y avoir de réouverture partielle, pour les piétons, avant cette date, pour des r aisons techniques."