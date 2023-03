"La Ville de Verviers mérite mieux que ces propositions plus ou moins médiocres ou tout du moins très incomplètes." La sentence est d’Amaury Deltour, échevin MR de la Mobilité à Verviers. Elle a été prononcée au conseil communal de ce lundi, suite à des propositions de l’opposition pour la gestion du parking, ce qui a suscité l’effarement et une volée de bois vert (et pas que des écolos) depuis les rangs de la minorité: "Soit on se fout de notre gueule, soit je ne comprends pas bien ce qui se passe" (Jean-Sébastien Mahu, Écolo) ; "Et nous, on est des cons ?" (Bruno Berrendorf, PP) ; "Et vous, vous êtes compétent en quoi, au fait ? Vous, vous n’êtes pas capable de répondre aux questions !" (Laszlo Schonbrodt, PTB).

Cohérence

L’échevin verviétois de la Mobilité justifiait ainsi le refus de voter notamment la proposition d’Écolo d’instaurer deux heures de gratuité pour le parking public. Car, a-t-il promis, le collège communal présenterait tout bientôt (on attend de voir…) un plan "concret et cohérent". Si c’est avec la proposition qu’il a formulée dans la note confidentielle dont les principes majeurs ont été dévoilés cette semaine par L’Avenir Verviers, ce sera notamment avec… deux heures gratuites. Auquel cas Amaury Deltour serait cohérent… avec lui-même.

Cohérence (bis)

Dans cette fameuse note, validée par le cartel MR-Engagés-Nouveau Verviers (pas par le PS, son partenaire de majorité), l’échevin propose en quelque sorte de compenser le manque à gagner financier de ces deux heures gratuites par une extension du contrôle, jusqu’à 18 heures (au lieu de 17) en semaine et à toute la journée du samedi.

Selon ses calculs, s’il y a dès lors moins de tickets d’horodateur vendus, il y aurait plus de redevances à 25 € infligées aux contrevenants.

En préambule de cette note, l’échevin rappelait la nécessité de "la fin de la course à la redevance" car (et on le cite toujours) "ce qui a tué le centre-ville n’est pas le stationnement payant qui existe depuis des décennies, ce sont les redevances incessantes"…

Euh, c’est quoi encore, la définition du mot "cohérence" ?

Nouveaux Engagés ?

Au lieu de "cartel MR-Engagés-Nouveau Verviers", l’ancien échevin verviétois MR (et futur ex-MR ?) Freddy Breuwer préfère désormais l’appellation "association momentanée MR-Nouveaux Engagés", insinuant ainsi un rapprochement voire une fusion de certains élus du Nouveau Verviers en 2018 pour les élections de 2024 (quand ce ne sera plus si nouveau) au sein de l’ex-cdH.

Prononcé à deux reprises, ce raccourci breuwerien en a fait sourire quelques-uns, au conseil communal… sauf dans les rangs concernés.