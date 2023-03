Découvrez le tout nouveau parcours du carnaval de Verviers de ce dimanche

Après une édition 2022 qui s’était déroulée au mois de juin, le carnaval de Verviers 2023 fait son retour à sa date habituelle, c’est-à-dire une semaine après le carnaval de Jalhay. "Et nous sommes toujours dans l’optique du carnaval rhénan avec donc notre prince Logan 1er et ses pages Annabelle et Marie qui représentent notre carnaval, détaille le président, Olivier Lopez. D’ailleurs, cette année, nous aurons la chance d’avoir également la présence de cinq autres teams princiers provenant de Welkenraedt, La Calamine, Dison, Gemmenich ainsi que le petit prince du WeHeLo. Nous n’avons jamais eu autant de princes présents, ce qui montre que notre crédibilité carnavalesque devient de plus en plus importante."