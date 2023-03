Confidentialité des boîtes mail: le personnel de l’ULiège inquiet

Dans cet envoi… par mail (et qui est parvenu à notre rédaction), les membres du personnel scientifique et académique de l’université s’inquiètent particulièrement quant à la protection de leurs données et du contenu "sensible" de certaines de leurs recherches. Ils craignent, par ailleurs, que des informations confidentielles ainsi que "le savoir généré par l’université" soient mis "à la disposition de la société Microsoft, du gouvernement américain et de leurs algorithmes".

La réponse de l’ULiège

Enfin, la délocalisation du contenu des boîtes mail vers des serveurs distants pose une question environnementale.

En effet, l’université de Liège, depuis plusieurs années, a à cœur de réduire son empreinte écologique. Le personnel s’inquiète donc de l’empreinte carbone générée par une suite comme Microsoft, qui fait usage de réseaux internationaux.

L’université, dans un courrier, n’a pas hésité à répondre aux inquiétudes, tout en insistant sur l’étude approfondie menée par le délégué à la protection ainsi que par les experts en sécurité du service informatique de l’institution (SEGI), qui ont analysé les risques d’un tel changement.

En ce qui concerne l’empreinte carbone générée par la suite Microsoft, l’université rassure son personnel : "L’utilisation de la bande passante pour les services distants de Microsoft apparaît comme marginale par rapport à la consommation de la bande passante vers internet que l’université utilise actuellement", peut-on lire dans le courrier.

Pour ce qui est de la protection des données privées et sensibles, l’ULiège met en garde. Bien qu’un contrat, qui prévoit que les données stockées soient sécurisées, ait été signé entre l’institution et Microsoft, le règlement de l’université invite déjà son personnel à "différencier ses données privées des données relevant de ses activités professionnelles".

L’institution précise également que, "si des données sensibles, confidentielles ou de valeur doivent être transmises, il est judicieux de recourir à des outils présentant de meilleures garanties en termes de sécurité".

En effet, l’université met des logiciels sûrs de transferts de fichiers et de stockage de données à disposition de ses membres.

En résumé, le transfert des boîtes mail vers le serveur Microsoft sera bien effectif et l’université donne un dernier conseil : "Il suffit d’un clic pour chiffrer un message et ainsi protéger ses données."