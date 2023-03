Parking à Verviers : voici les propositions dans la note confidentielle de l’échevin de la Mobilité

Ces deux premières heures gratuites (après, ce serait payant), ce n’est cependant pas la seule mesure qui figure dans ce qu’on appelle une "note verte", c’est-à-dire un document de travail censé être confidentiel, déposée le 16 février dernier par l’échevin de la Mobilité sur la table du collège communal, qui est loin d’avoir encore tranché en la matière.

Il y a en effet plusieurs modifications importantes par rapport au plan initial et à la situation actuelle.

Payant aussi le samedi

La plus spectaculaire, pour les usagers, concerne la fin de la gratuité du stationnement public le samedi, toute la journée.

Jusqu’en 2017, lorsque le dispositif a été assoupli, le parking était payant uniquement en matinée, le samedi, de 9 à 12 heures. Depuis lors, c’est gratuit et il n’y a plus, non plus, de contrôle de la durée dans les zones bleues.

Dans sa "note verte", appuyée par le cartel, l’échevin de la Mobilité propose donc, non pas d’en revenir à la situation initiale mais d’instaurer le parking payant à toute la journée du samedi, de 9 à 18 heures (avec aussi, ce jour-là, les deux premières heures gratuites), tout comme le contrôle des zones bleues.

Payant jusqu’à 18 heures au lieu de 17 heures

L’autre grande modification apportée en 2017 a été la diminution de l’horaire de payement, qui se terminait auparavant à 18 heures et a alors été ramenée à 17 heures. Là aussi, c’était pour exercer une pression moindre sur les usagers du centre-ville.

L’échevin propose d’en revenir à 18 heures.

Tarif horaire inchangé

Sauf quelques ajustements à la marge et pour certains abonnements pour les non-riverains, le tarif des horodateurs resterait identique à celui appliqué depuis des années: 1 € de l’heure (après les 2 premières heures gratuites).

La redevance toujours à 25 €

Par contre, ce qui ne change pas par rapport à la situation actuelle et même à la période d’avant la privatisation de la gestion du stationnement public et l’entrée en scène de Besix Park (devenu Indigo), il y a dix ans, c’est le montant prévu pour la redevance journalière infligée aux contrevenants, aussi bien ceux qui n’ont pas enlevé de ticket à l’horodateur (même pour la durée gratuite) que ceux qui ont dépassé la durée de ce ticket, qui n’ont pas disposé leur disque de stationnement en zone bleue derrière le pare-brise de leur véhicule ou qui ont dépassé les 2 heures autorisées avec ce disque.

Nous avons tenté, mais sans succès, de contacter l’échevin de la Mobilité pour qu’il puisse expliquer les raisons de ces nouvelles propositions de mesures, qui suscitent surprise et réticences chez certains mandataires verviétois (à lire ci-dessous).