La 9e édition du festival interculturalité aura pour thèmes centraux la colonisation et la décolonisation. Ce fil rouge se retrouvera à travers toutes les activités qui se dérouleront du 3 au 25 mars 2023 à Verviers et Dison.

Pour rappel, le festival ciblait à sa création principalement les groupes scolaires et au fil des années, il s’est étendu à un public plus large. Il tente d’informer, de confronter à certaines réalités liées à l’interculturalité. "On essaye de mettre en avant des activités de vivre ensemble", appuie Alexy Mesrour, chargé de projet au centre culturel de Verviers.

Notamment à travers une exposition, un atelier-rencontre, un parcours décolonial ou encore une parade citoyenne, le public sera invité à s’interroger sur l’interculturalité par le prisme de la propagande coloniale massivement diffusée à l’époque. L’exposition Notre Congo/Onze Kongo, la propagande coloniale belge dévoilée qui se tiendra dans les locaux du centre d’art Léon Stenne, à Verviers, en est l’un des points centraux. Elle présente "les messages qui étaient diffusés à l’époque via différents médias envers la population pour la convaincre de cette entreprise coloniale, qui au début ne faisait pas l’unanimité. On va décrypter avec le public qui visitera l’expo les messages reçus et décortiquer tout ça. On va aussi faire le lien avec les propagandes actuelles. Parce que c’est assez intéressant de ce dire que ça existe encore aujourd’hui et se dire comment est-ce que moi en tant que public je peux me positionner par rapport aux messages que je reçois", détaille Sophie Grisard du CRVI.

L’exposition se tiendra du 3 au 25 mars, rue Xhavée, 19 à Verviers. L’entrée est gratuite. ©-C.T.

Le public découvrira aussi des albums, de la chocolaterie Jacques, pour enfants collectionnant non pas des joueurs de foot mais les “races humaines”.