Deux sœurs ont rouvert le café Le Dôme, sur la place Verte de Verviers

Ce café au coin de la place Verte et de la rue des Martyrs vient néanmoins rouvrir ses portes, sous la houlette cette fois de deux sœurs, les Verviétoises Mélina et Jennifer Scheitler.

"Nous avons les clés depuis un mois. Avant la réouverture de ce mercredi soir, on a fait des travaux dans le café, qui a été totalement rafraîchi. Avant, par exemple, le plafond était rouge et on l’a repeint en blanc, c’est beaucoup plus lumineux", sourit Mélina.

La jeune femme connaît bien l’établissement et sa sœur encore plus puisque Jennifer y "a travaillé pendant plus de six ans comme serveuse, quand c’étaient Ibrahim et Hussein les patrons".

Elles avaient déjà envisagé de le reprendre, la fois précédente où le Dôme était à remettre, l’an passé. Cela n’avait pu se faire mais, cette fois, elles ont sauté le pas.