Parking à Verviers: "Les trois mensonges de la majorité", selon le PTB

Mensonge N°1: “L’opposition ne répond pas aux besoins de mobilité de la ville.”

L’échevin de la mobilité prétend que la gratuité complète du parking défendue par la PTB ne répondrait pas au besoin de rotation des voitures à Verviers. Comprenez que, avec un parking gratuit, des voitures resteraient garées indéfiniment ce qui empêcherait le stationnement des gens qui viennent faire leurs courses. “Si nous n’avions pas déjà répondu sur ce point, on pourrait croire à un manque de connaissance de l’échevin mais ici il s’agit bien de malhonnêteté, pointe Laszlo Schonbrodt. L’échevin confond volontairement parking gratuit et parking illimité. Nous défendons la suppression de la zone payante mais nous sommes pour le maintien d’une zone bleu ciblée. Autrement dit, que dans les zones les plus commerçantes, on puisse imposer le disque pour limiter le stationnement deux ou quatre heures par exemple”.

Mensonge N°2: “La majorité fait de la consultation citoyenne/les commerçants sont d’accord avec nous sur le parking”

Dans son interview, l’échevin se permet de parler au nom de la “quasi-totalité des commerçants” qui serait contre les propositions de l’opposition. Au conseil, des membres de la majorité n’ont d’ailleurs pas hésité à dire que l’échevin faisait de la consultation citoyenne. “J’ai été soufflé d’entendre ça, réagit le député PTB. C’est oublier que nous avons reçu un mail de l’association des commerçants qui a écrit à l’ensemble des conseillers communaux pour dire qu’ils n’étaient pas contents de ne pas être consultés. Une consultation, c’est quelque chose de public, où on invite les gens à participer. L’échevin confond consultation citoyenne et réponse aux mails qu’il reçoit. La consultation citoyenne, c’est laisser s’exprimer tous les usagers du centre ville, pas uniquement ceux qui sont au courant et qui ont les bonnes adresses".

Mensonge n°3: “La majorité n’a rien à cacher, rien n’est décidé”

Au conseil communal, la majorité a demandé à l’opposition d’attendre le Conseil de mars. La majorité expliquait ne pas encore avoir de positions et n’avoir dès lors rien à soumettre au conseil. “On nous a demandé d’attendre mais en fait, nous apprenons dans cette interview que l’échevin a bien des objectifs avec le parking, observe le conseiller PTB. Il met une incompatibilité entre gratuité et ces objectifs. Donc en fait, soit il ment sur l’incompatibilité, soit il nous annonce que la majorité a déjà décidé qu’il n’y aurait pas de gratuité. Voilà qui aurait mérité un débat au Conseil communal. Si c’est leur position, pas besoin d’attendre mars pour nous informer que, sans une mesure coup de point comme la gratuité, le commerce verviétois ne va pas se relever de cet épisode”.

Bonus: l’échevin s’interroge: “quelle est la vraie position du PTB” ?

Il pointe une incohérence du PTB qui demande une consultation citoyenne et en même temps vote pour la gratuité du parking. “Cette réflexion montre à quel point la majorité communale à perdu tout sens du débat démocratique, conclut Laszlo Schonbrodt. Le Collège est incapable de trouver une position alors que ça fait 10 ans qu’il aurait fallu casser la privatisation du parking. Ils paniquent à l’approche des élections et en perdent leur latin, nous annonçant déjà que la décision pourrait être reportée. Nous demandons donc de nous en remettre aux Verviétois pour qu’ils décident. Ça fait des années que le PTB se bat pour la gratuité du parking à Verviers. Nous n’avons pas changé d’avis: nous voulons un large débat citoyen sur le parking où nous pourrons nous battre pour la gratuité. Mais quand j’entend l’échevin dire: “C’est le collège qui est le mieux indiqué pour faire une proposition”, on peut se demander si nous vivons encore dans le même monde.”