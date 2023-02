Parking à Verviers: l’échevin Deltour "se fout de notre gueule", peste l’opposition

Il y a certes eu des débats, mais dans un seul sens, celui de l’opposition (Écolo, PTB et PP), rejointe par le MR Freddy Breuwer. Avec notamment des questions précises auxquelles l’échevin de la Mobilité Amaury Deltour (MR), au nom du collège communal, a pris soin de ne pas répondre… sauf à renvoyer ses interlocuteurs quasi comme des malpropres.

"Soit on se fout de notre gueule, soit je ne comprends pas bien ce qui se passe", a ainsi résumé Jean-Sébastien Mahu (Écolo), qui semblait plutôt bigrement comprendre devoir pencher vers la première option, comme d’autres élus, d’ailleurs.

Quel micmac !

Pour bien saisir le contexte du (non) débat de ce lundi soir, il convient de se rappeler qu’en janvier dernier, l’échevin Deltour avait dévoilé comme acquis, lors d’une conférence de presse avant le conseil communal, un nouveau plan de stationnement (avec extension de la zone payante, utilisation d’une scan car, etc.). Cela avait immédiatement fait grincer du frein à main au sein même de sa majorité (PS, MR, Engagés, Nouveau Verviers), principalement sur le flanc gauche (le PS), qui avait retiré le point à l’ordre du jour du conseil, pour le reporter à une prochaine séance.

Entre-temps, le cartel MR-Engagés-Nouveau Verviers, sans le PS, a mené des discussions, notamment avec certains commerçants, leur promettant d’instaurer deux heures de parking gratuites, et a même fait des propositions confidentielles au collège communal, lequel ne s’est pas encore prononcé.

La question de savoir comment organiser le stationnement n’est donc pas tranchée au sein de la coalition au pouvoir, comme le prouve le fait que le collège communal n’a pas réussi à réinscrire le point à l’ordre du jour du conseil du mois suivant, celui de février donc, qui s’est tenu ce lundi soir.

Deux heures gratuites ? Gratuité totale ?

Face à ce vide du pouvoir, Écolo et le PTB, dans la minorité politique, ont, eux, déposé une proposition de délibération.

Écolo en vue d’instaurer deux heures de stationnement gratuites (comme le cartel…), "pour marquer un renouveau de l’accessibilité de notre centre-ville", a indiqué Hajib El Hajjaji.

Le PTB pour demander une large consultation populaire sur cette question importante qui "mérite de prendre une mesure d’électrochoc", selon Laszlo Schonbrodt ; lequel a proposé qu’entre-temps, soit instaurée une période de gratuité.

Si "elle n’est pas une solution à long terme dans une ville qui va bien", la gratuité "est un passage obligé" pour Verviers telle qu’elle se porte actuellement, a estimé Freddy Breuwer, à titre tout personnel.

Les piques de Freddy Breuwer

L’ancien échevin MR a aussi noté un "sentiment de gâchis et de confusion dans le collège" communal (référence aux épisodes précédents), avec "beaucoup de désinvolture, d’incompétence, d’inexpérience (NDLR: probablement une pique à l’égard du néoéchevin Deltour, qui l’a remplacé au sein du collège) et même de propos malheureux sur Vedia pour justifier l’utilisation d’une scan car en raison d’un quartier (NDLR: Hodimont) dans lequel on n’osait pas s’aventurer" (référence à des propos tenus par la présidente du conseil communal, la MR Stéphanie Cortisse).

Alors que le cartel avait initialement envisagé de faire en sorte de faire retirer la proposition d’Écolo de l’ordre du jour (celle du PTB n’avait alors pas encore été déposée), comme Stéphanie Cortisse l’a confirmé, il n’en a rien été. Chacun a pu s’exprimer. Le contraire eut été antidémocratique, a relevé Hajib El Hajjaji.

Cohérence contre médiocrité ?

Ce n’est pas pour autant que les débats ont été sereins et constructifs. Sans se tourner pour (oser ou daigner) regarder ses interlocuteurs durant leurs prises de parole (il siège avec l’opposition quasi dans le dos), l’échevin Amaury Deltour n’a répondu à aucune de leur question précise, notamment sur sa vision du parking. Il a indiqué que la majorité allait voter contre les propositions faites au conseil de ce lundi et qu’un "plan de reprise" de la gestion du stationnement "concret et cohérent " sera "très vite déposé" par le collège communal ; lequel est, selon lui, le seul compétent pour le faire. D’autant, a-t-il spécifié, que "la Ville de Verviers mérite mieux que ces propositions plus ou moins médiocres ou tout du moins très incomplètes".

"Manque de respect", "mépris"…

Cela en a fait bondir plus d’un.

"Soit on se fout de notre gueule, soit je ne comprends pas bien ce qui se passe", a donc réagi Jean-Sébastien Mahu, interloqué par "le manque de respect" de l’échevin "dans son attitude".

"Le collège est le seul compétent ? Et nous, on est des cons ?", a embrayé Bruno Berrendorf (PP).

"Et vous, vous êtes compétent en quoi, au fait ? Vous nous traitez de médiocres mais je voudrais bien savoir en quoi ! Vous, vous n’êtes pas capable de répondre aux questions !", a répliqué Laszlo Schonbrodt (PTB) à l’échevin et à son "mépris". Plus tard, en fin de conseil et après des questions à l’échevin Antoine Lukoki et au bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet (tous deux PS), le chef de file du PTB glissera encore: "Je suis content de constater qu’il y a un bourgmestre et des échevins qui répondent, eux, aux questions qu’on pose…"

De son côté, Freddy Breuwer a dit que, finalement, il aurait préféré que le débat soit reporté à une autre séance plutôt "que d’entendre cette réponse" de la part de son successeur au sein du collège communal.

Lors du vote, seuls les conseillers Écolo et PTB ont voté en faveur des projets de délibération qu’ils avaient portés. Celles-ci n’ont pas été adoptées, les voix contre de la majorité (PS, MR, Engagés, Nouveau Verviers) l’ont emporté. Avec aussi l’abstention de trois élus, Bruno Berrendorf (PP) et deux conseillers de la majorité, Freddy Breuwer (MR) et Marko Celik (PS).

Rebelote le mois prochain ?