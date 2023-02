La Gourmand’ice de Stembert rouvre

Durant leur fermeture hivernale, "on est parti en Toscane, à Grosseto, pour suivre une formation et améliorer nos produits et en faire d’autres. Et maintenant, on va mettre en pratique tout ce qu’on a appris". L’artisan s’est rendu dans une école de glace qui forme les meilleurs glaciers d’Italie. Des nouveautés ? "une gamme hyperprotéinée, une allégée en matière grasse, sans sucre. On va faire des glaces à températures du congélateur, pour pouvoir profiter de la glace comme chez un glacier mais dans son divan". L’ouverture post-hivernale de Stembert est prévue ce mercredi 1er mars.