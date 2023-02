Verviers: la kermesse de Pâques déplacée sur le site Belgacom

La kermesse de Pâques ne pourra pas se tenir, cette année, sur la place du Martyr, qui est totalement en travaux. La déplacer sur la place Verte ? Pas possible non plus car les travaux de construction du nouvel auvent y sont planifiés jusqu’au 30 avril, soit après la fin de la foire, qui se déroulera du 7 au 23 avril prochain.