La friterie Netfrite s’installe à Ensival

C’est un nouvel épisode de leur vie qui vient de s’entamer pour Maxime et Coralie Malherbe. Car le couple de Stembertois vient d’ouvrir la friterie Netfrite, à Ensival, le long de la rue de Pepinster, à l’ancien glacier Dany. "En fait, cela fait plus de vingt ans que j’avais la grande envie d’ouvrir une friterie , détaille Maxime Malherbe. Mais cela ne s’était jamais mis. Puis l’an passé, j’ai perdu mon boulot. L’envie de créer notre projet est alors arrivée. On avait, dans un premier temps, pensé à ouvrir une friterie dans le sud de la France mais, finalement, nous avons préféré en ouvrir une à Ensival car nous connaissions la propriétaire du bâtiment. Et comme nous sommes venus aider à Ensival lors des inondations, nous avons voulu investir ici." Au niveau de la carte, il s’agit d’une carte traditionnelle de friterie "avec également des produits locaux comme des croquettes venant d’un artisan de Sart ou nos boulettes qui viennent tout droit d’un éleveur de Polleur. On voulait travailler un maximum avec des personnes de la région pour nos produits."