Verviers: le retour de la pizzeria l’Angolo avec Gianni

La pizzeria l’Angolo, qui fait le coin des rues Fernand Houget et du Peignage, à Verviers, a changé plusieurs fois de mains ces dernières années. Mais désormais, c’est un véritable retour aux sources italiennes que vit le vénérable établissement, avec notamment le retour du bien connu Gianni pour aider. "En fait, Ce sont Calogero (le papa) et Giuseppe (le fils) Marotta qui seront derrière les fourneaux. Et moi, je viens les aider car ce sont mes cousins et ils viennent tout droit de Sicile."