Verviers: l’avenue Eugène Müllendorff bientôt en travaux pour 2 ans et barrée à la circulation

La Ville de Verviers a notifié aux entreprises adjudicataires du chantier un OCT (un "ordre de commencer les travaux", c’est l’expression administrative) pour le 27 mars 2023.

Planning détaillé pas encore connu

Mais les machines pourraient entrer en action un peu plus tard que cette date, en fonction du planning défini par l’auteur de projet et que la Ville attend toujours, avant de le communiquer en détail.

Les travaux sont prévus pour durer deux ans. Ils débuteront par tout ce qui concerne les impétrants (égout, conduites d’eau, de gaz, etc.), avant de passer au réaménagement intégral de l’espace public, la voirie comme les trottoirs, et aussi la redéfinition d’aires de stationnement, de part et d’autre de la chaussée.

Pour une mise à double sens de circulation

Car, pour rappel, la reconfiguration de l’avenue Eugène Müllendorff a entre autres objectifs de la mettre à double sens de circulation, comme elle l’était jadis. Dans deux ans, on pourra l’emprunter en voiture (en bus aussi) aussi bien pour sortir de Verviers que pour y descendre ; alors que, dans ce dernier sens-là, la seule possibilité actuelle, dans le coin, est la rue de Mangombroux. La Porte de Heusy sera elle aussi réaménagée en vue de ce changement d’organisation du trafic (il avait été annoncé que ce serait fait en premier mais le timing a visiblement changé).

Revenons-en au chantier qui se profile dans l’avenue Eugène Müllendorff. Il sera organisé en tronçons, en commençant par le bas de l’artère. Sauf exceptions, comme en période de congés du secteur des travaux publics, le trafic y sera limité à la circulation locale (donc aux habitants), avec mise en cul-de-sac des tronçons qui ne seront pas en travaux et avec donc accès par le bas ou par le haut de l’avenue.

Longues déviations

Le chantier sera impactant non seulement pour les riverains mais aussi pour tous les usagers de cet axe important en venant du centre de Verviers, en direction de Heusy, Stembert et au-delà (Polleur, Jalhay, etc.).

Des déviations seront évidemment mises en place, alors que le TEC doit prévoir de nouveaux itinéraires pour ses lignes de bus qui passent par là.

Tous les détails du planning définitif de cet important chantier devraient être connus prochainement.