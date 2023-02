Huit prévenus étaient cités à comparaître devant le tribunal. Trois d'entre eux, les plus actifs, étaient détenus. L'un d'eux, un Verviétois de 30 ans, est considéré comme le dirigeant d'une association de malfaiteurs.

Emprisonné en 2021 pour des violences conjugales, le principal suspect a confié son commerce de stupéfiants à ses deux codétenus. Ces derniers lui ont versé les bénéfices, soit plus de 1 000 euros par mois.

Le prévenu, qui niait être à la tête d'une organisation, avait expliqué au tribunal bénéficier de la générosité d'amis ou de membres de la famille qui lui versaient de l'argent. Une ligne de défense qui ne tient pas la route pour le tribunal, d'autant que les deux codétenus avaient expliqué qu'ils vendaient pour son compte, moyennant leur hébergement.

Le chef de la bande écope d'une peine de 3 ans avec sursis probatoire pour ce qui dépasse la détention préventive. Quelque 9 000 euros de gains illégaux lui sont aussi confisqués.

Les deux autres sont condamnés à des peines plus légères : respectivement 30 et 14 mois de prison avec sursis. Les peines sont assorties d'amendes pouvant aller jusqu'à 12 000 euros. Pour ceux qui ont tenu un moindre rôle, les peines varient entre un an de prison et la suspension du prononcé.