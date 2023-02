Parking à Verviers: Écolo propose que les deux premières heures soient gratuites

Écolo, qui siège dans la minorité au conseil communal, propose d’instaurer la gratuité durant les deux premières heures de stationnement. Ce sera mis au vote lors de la prochaine assemblée, ce lundi 27 février 2023.

Un mois après le couac politique

On est un mois après le couac du nouveau plan de stationnement réglementé dévoilé par l’échevin de la Mobilité, Amaury Deltour (MR). Pourtant, aucune solution n’est encore sortie des cogitations au sein de la majorité (PS-MR-Engagés-Nouveau Verviers). Du moins officiellement.

Pourtant, on est un mois après le retrait de ce point de l’ordre du jour du conseil communal de la fin janvier, suite à l’apparition de divergences dans la majorité, notablement du côté du PS. Pour rappel, cela portait notamment sur l’extension de la zone de parking payant (entre autres à Heusy et à Hodimont) et sur l’élargissement de la zone bleue (parcage autorisé pendant maximum 2 heures).

Le projet déposé par le collège communal au conseil de fin janvier ne comportait aucune donnée concernant la tarification, l’éventuelle durée de gratuité (c’est actuellement un quart d’heure), etc.

Le dossier avait donc été reporté… mais il ne viendra pas non plus sur la table du conseil communal de ce mois-ci, ce lundi 27 février, du moins à l’initiative du collège communal (qui réunit le bourgmestre faisant fonction et les échevins). Faute de proposition formalisée, la semaine passée, la séance du collège communal n’a pu l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée.

Écolo propose 2 heures gratuites

Face à ce vide (actuel, en tout cas), Écolo a donc décidé de prendre les choses en mains. Il a lui-même déposé un projet de délibération pour le conseil de lundi prochain. Avec différentes mesures, dont la plus spectaculaire est sans nul doute l’instauration d’une durée de gratuité de 2 heures, dans les zones payantes (sous horodateur), pendant une période de test d’un an.

Cela permettrait à la fois "d’assurer une rotation des voitures en stationnement et d’apporter une aide indirecte à nos commerçants, qui souffrent (après la période de Covid, les chantiers en ville, etc.)", souligne Hajib El Hajjaji, le chef de file des écolos au conseil communal de Verviers. Il rappelle aussi, comme d’autres, que "le contexte a fortement changé depuis 10 ans", quand la gestion du stationnement public a été confiée à une société privée. "À l’époque, on devait avoir un centre commercial avec un parking" (NDLR: c’était le projet City Mall) et l’attractivité commerciale du centre-ville a furieusement décliné, pour atteindre désormais un taux record de 47% de magasins vides, rappelle-t-il.

La durée de gratuité de 2 heures (au-delà, ce serait payant) ne serait pas gravée dans le marbre pour l’éternité mais pour une période de test de 12 mois. Écolo propose ainsi d’en faire l’évaluation après six mois, en concertation, avec l’Union des commerçants du centre-ville (UCV, dite aussi Shop’in Verviers), les directions d’établissements scolaires situées au centre-ville, la cellule mobilité de la Ville et la CCATM (la Commission consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité).

Chouchouter les visiteurs-clients

Une concertation "comme cela ne l’a pas été avec le plan d’Amaury Deltour (une vraie occasion manquée de démocratie participative !)" et une évaluation qui, à part pour l’aspect de recettes financières, manque aussi cruellement, assène le chef de file Écolo, pour qui "la politique de contrôle du stationnement" ne doit pas viser "un tableau financier" mais bien "l’objectif d’accessibilité (NDLR: éviter que les aires de stationnement soient squattées par des voitures-ventouses qui y restent stationnées toute la journée et privent les visiteurs-clients de places de parking). Il faut chouchouter les gens qui viennent en ville".

Officiellement déposée, la proposition d’Écolo sera donc débattue et sera mise au vote lors du conseil communal de ce lundi 27 février 2023.

Il n’est pas impossible que, d’ici là, la majorité (PS-MR-Engagés-Nouveau Verviers) se mette d’accord sur une position commune. Dans la lignée de la proposition d’Écolo ou pas ? Verdict lundi prochain, au plus tard…