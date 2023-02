Un septuagénaire poursuivi pour approche de mineure à des fins sexuelles

Le jugement est attendu le 17 mars.

Pour rappel, le prévenu est entré en contact avec un faux profil Facebook derrière lequel se cachait une association. C’est cette dernière qui a fait parvenir les conversations, avec la soi-disant adolescente de 14 ans, à la justice.

"Le prévenu a demandé à celle qu’il croyait être une jeune fille, de lui décrire sa poitrine. Il lui a envoyé des photos à caractère pédopornographique", a indiqué le ministère public qui ajoute qu’à chaque fois, il prenait soin de vérifier que l’adolescente était seule.

Une perquisition au domicile du prévenu a permis de découvrir de nombreuses images d’enfants nus.

Selon un rapport d’expert, "le prévenu banalise les faits, il n’y a pas de prise de conscience et selon l’expert, le risque de récidive est important", a expliqué la procureure du Roi, qui réclame donc quatre ans de prison avec du sursis probatoire.

Du côté de la défense, on plaide l’excuse de la provocation et on demande l’acquittement du septuagénaire.