Verviers : le plaisir de se retrouver autour du vin français à Vignerons sur Vesdre

Ces 17, 18 et 19 février 2023, 17 vignerons sont ainsi présents pour présenter leurs vins (blanc sec, moelleux, rouge, rosé, leurs bulles,…) et partager leurs savoir-faire issus des différentes régions viticoles de France. "Parfois, ce sont les vignerons qui me parlent de certaines appellations sur le salon, et puis je me rends sur d’autres salons, principalement dans le nord de la France. Je déguste d’abord pour voir ce que cela vaut, et je ne déguste jamais seul parce que mon goût n’est pas le vôtre."

Le mot d’ordre c’est ainsi la diversité de type de vin, de provenance et de prix. Les bouteilles qui s’y vendent vont ainsi de 7 euros à 40 euros. "Mais la majorité, les 60%, se trouve entre 10 et 13 euros." Sans aucun doute un avantage en cette période de crise. "On a discuté du budget avec les vignerons: des personnes qui prenaient six bouteilles, n’en prennent par exemple plus que trois, parce qu’elles ont envie de me faire plaisir à certains moments."

Cette année les bénéfices dégagés par l’événement seront reversés à l’ASBL École Sainte-Marie de Heusy, mais aussi à l’association La page.