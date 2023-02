Verviers, ville des Mots 2023: une ode à la langue française (Vidéo)

Ce n’est pas une première pour la Ville qui avait déjà accueilli cet événement ayant pour but de célébrer la langue française dans toute sa diversité, la précédente édition avait eu lieu en 2011. Le programme est chargé, il s’étalera sur 10 jours, du 18 mars au 26 mars. Les activités proposées auront une thématique imposée: le temps. "Les partenaires sont nombreux autour de la table pour pouvoir donner un côté festif à cet outil qu’est la langue. Elle est parfois vecteur de frustration quand on ne le parle pas correctement ou qu’on a des difficultés, des barrières. L’objectif est de démocratiser et de décomplexifier notre rapport à la langue", a enchaîné la directrice du Centre Culturel de Verviers (CCV, porteur du projet), Audrey Bonhomme. À noter que le CCV recevra un subside de 30 000 € de la Fédération Wallonie-Bruxelles et engagera 25 000 € de son budget. Toutes les activités proposées sont 100% gratuites pour permettre au plus grand nombre de citoyens d’y participer.

Le haut de l’iceberg

"Il y a déjà des ateliers qui ont été menés, d’autres qui continuent. Une majorité a une finalité dans le cadre de “Verviers, ville des Mots”, mais pas tous. La programmation, c’est vraiment le haut de l’iceberg", indique Laura Schoffeniels, animatrice.

À travers des ateliers écritures, de créations sonores ou encore de réalisations graphiques, des Verviétois et des primo-arrivants participeront à étoffer le programme dédié à mettre à l’honneur la langue française.

L'équipe du centre culturel de Verviers avec de gauche à droite: Audrey Bonhomme, Lauriane Voos, Didier Gutkin et Laura Schoffeniels. ©Cindy Thonon

En plus des concerts, des ateliers, des représentations… Une balade’fil rouge accompagnera les visiteurs à travers le centre, de Crescend’Eau à la place du Marché en passant par la gare de Verviers. "L’idée était de voir des choses faites par des citoyens, comme le Totem sonore, et d’autres choses par des artistes professionnels comme une grande fresque près de la rue de Rome, par le collectif G2F, ou encore un affichage poétique par l’artiste Timotéo Sergoï", souligne Lauriane Voos, également animatrice au CCV.

Le programme complet est à retrouver sur www.ccverviers.be