Un 30e carnaval des enfants de Verviers fêté par un millier d’écoliers (photos et vidéo)

Au niveau des thèmes rencontrés dans le cortège, cela allait des pompiers aux pizzaïolos en passant aussi par les infirmiers et infirmières. "Le choix des thèmes dépend des écoles. Par exemple à la Providence, nous avons un thème commun qui est les métiers. Puis on travaille ce thème dans les différentes classes que l’on cumule avec des visites, des bricolages,... Des bricolages qui sont évidemment réalisés par les enfants, du moins pour tout ce qui est faisable. Nous travaillons sur ce carnaval déjà depuis janvier avec les enfants."

Concernant les participants, il y avait une dizaine d’écoles de Verviers et des communes voisines. "Cela va des maternelles jusqu’à la 6e primaire. En fait, cela dépend de la disponibilité des différentes écoles et des classes. Mais tout le monde est le bienvenu. On compte 1 000 participants, ce qui est très bien. Il faut savoir que lors d’une édition normale, on tourne autour de 500 participants. Cette année, on a vraiment eu du succès et on espère que cela va rester dans le futur et que les Verviétois vont nous soutenir toujours plus au fil des ans. Les autres écoles sont également les bienvenues pour les prochaines éditions."