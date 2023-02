Verviers: 20 mois de prison pour coup de cutter à l'amant de sa compagne

Les faits se sont déroulés le 28 octobre 2020, dans les locaux de la FGTB à Verviers. Le prévenu se trouvait dans la file d'attente avec son épouse lorsque l'amant de celle-ci s'y est présenté. "Madame avait avoué à son mari qu'elle avait eu une relation extra-conjugale avec cette personne. À plusieurs reprises avant les faits, le prévenu avait tenté d'obtenir confirmation auprès de l'homme concerné", a expliqué le ministère public. Celui-ci a précisé que si la rencontre à la FGTB n'était pas un rendez-vous planifié, le prévenu qui était muni d'un cutter avait clairement l'intention d'en découdre avec son rival amoureux.

" Il est venu vers moi et m'a provoqué. Il m'a parlé de ce qu'il avait fait avec ma femme. Il m'a bousculé. J'ai sorti le cutter et j'ai fait des gestes de manière à le faire partir et je l'ai touché", a expliqué le prévenu qui conteste la préméditation. "La victime a une plaie de 15 cm et présente une section partielle du biceps", a ajouté le substitut du procureur du roi qui ne partage pas la version du prévenu. Il réclame une peine de 20 mois de prison, éventuellement assortie d'un sursis probatoire.

La défense, elle, plaide l'excuse de la provocation et réclame, à titre principal, une suspension du prononcé et subsidiairement une réduction de la durée de la peine qui serait assortie d'un sursis total.