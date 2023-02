Quentin Grégoire élu Wallon de l’année: "Un prix pour tous les pompiers"

Le commandant de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau, qui couvre le nord de l’arrondissement verviétois ainsi qu’une partie de la région liégeoise, a donc été désigné pour l’année 2022, suite à la gestion des récentes crises, les inondations de juillet 2021, le Covid mais aussi la sécheresse et les risques de feux de forêts qu’on a connus l’été dernier.

"J’ai d’abord été surpris, honoré et fier", note le lauréat. Cette récompense, il ne la prend pas à titre personnel mais bien au nom de tous les pompiers, professionnels et volontaires. "C’est un prix qui honore tous les efforts et le travail des pompiers au jour le jour. On parle d’eux lors des grosses interventions mais ils sont là tout le temps, tous les jours, au service du citoyen."

Avec l’obtention de ce prix, Quentin Grégoire veut surtout en profiter pour faire passer un message: "C’est une opportunité pour prendre la parole, ajoute-t-il. J’ai envie de faire passer un message d’espoir, dire aux citoyens qu’on a tous un rôle à jouer, qu’on fait tous partie d’une société, c’est la conviction que j’ai en recevant cette récompense."

Un prix pour les familles des pompiers

Le chef de corps veut également faire honneur aux familles qui accompagnent les hommes du feu au quotidien. "Sans stabilité familiale, on ne pourrait pas faire notre métier. Ça reste un boulot stressant, où on se met en danger. Nos familles acceptent ce métier à risque et nous accompagnent."

C’est d’ailleurs en famille, auprès de son épouse et de ses enfants, qu’il fêtera cette récompense. Le comandant des pompiers s’attellera, un peu plus tard, à la lecture des nombreux messages qu’il reçoit depuis mercredi matin. "Je n’ai pas encore eu l’occasion de tout regarder mais j’ai vu que j’avais reçu pas mal de messages et d’appels de remerciements, d’encouragements et de félicitations."