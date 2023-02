Une trentaine de syndicalistes étaient réunis ce mardi, sur le temps de midi, à l’entrée de Crescend’Eau, à Verviers. Ces délégations CSC ont distribué des chocolats aux Verviétois.Objectif en ce 14 février 2023, fête des amoureux, déclarer son amour à l’index. Avec cette opération "Saint-ValentINDEXATIONS", la CSC veut défendre le système d’indexation automatique des salaires. "On entend de plus en plus d’employeurs qui disent qu’on devrait faire un index net et c’est une très mauvaise idée, explique Alain Bodson, permanent CSC. Si je prends un index net pour 2022 et pour les projections en 2023, je perds plus de neuf milliards d’euros pour la sécurité sociale, preuve que c’est une très mauvaise idée. Avec neuf milliards en moins, sur deux ans, comment je fais pour payer les pensions, les soins de santé etc."

Depuis plusieurs semaines, la CSC mène des actions autour du pouvoir d’achat. Elle a notamment interpellé, à plusieurs reprises, les élus politiques. Ce mardi, la CSC a donc décidé de faire un focus sur l’index. "L’index est hyperimportant. Il suffit de regarder dans les pays européens où il n’y a pas l’index. Une grande majorité des pays nous envie. L’indexation permet à tous les travailleurs d’avoir un rattrapage par rapport à une augmentation du coût de la vie. Ça nous permet de maintenir, plus ou moins, le pouvoir d’achat. "

Ce 14 février, les passants ont donc reçu un chocolat symbolique et étaient invités à poser dans un décor en forme de cœur, histoire de montrer l’amour qu’ils portent à l’index.

D’autres actions sont encore prévues dans les prochains mois. "On n’arrêtera pas ! On va continuer à leur dire que le pouvoir d’achat est prioritaire pour tous les citoyens." La prochaine action est prévue le 14 mars.