Verviers: début des travaux au musée des Beaux-Arts et de la céramique, après les inondations

Il s’agit de travaux de gros œuvre (pour environ 250 000 €) et d’électricité (pour environ 180 000 €), indique l’échevin de la Culture, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), dans un communiqué.

Ce chantier constitue "aussi un vrai défi pour le personnel des musées, qui continuent à travailler sur place, souligne-t-il. En outre, l’immeuble abrite toujours une grande partie de nos riches collections (30 000 pièces, 370 dépôts dont 113 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 20 000 photos, deux œuvres reconnues comme trésors, une exceptionnelle collection de céramique et de peinture, etc.), et sont le cœur d’une activité intense destinée à conditionner, inventorier, restaurer, protéger, etc.".

Quand les travaux seront terminés, le musée sera rouvert au public, normalement pour l’automne 2023.

Musée provisoire, avant le pôle muséal Biolley

Quand il rouvrira, il ne sera plus exactement comme auparavant. Il sera un musée provisoire et en transition, selon les termes de l’échevin Chefneux lors de la présentation, en novembre 2022, du programme de reconfiguration des infrastructures muséales et touristiques à l’horizon 2030.

Il est en effet prévu que, d’ici la fin de la décennie, soit ouvert le futur pôle muséal de la Ville de Verviers, dans l’hôtel Biolley (place Sommeleville), qui deviendra l’unique lieu de présentation des collections communales, dont celles de l’actuel musée des Beaux-Arts et de la céramique, entre autres.

Le bâtiment de la rue Renier servira alors au stockage des réserves des collections (vu leur nombre, toutes ne pourront pas être exposées en même temps). C’est pourquoi l’actuel musée des Beaux-Arts et de la céramique sera provisoire et en transition, car la Ville y testera aussi des concepts et des scénarios d’exposition susceptibles d’être transposés dans le futur pôle muséal Biolley.